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36-летняя Наталья Водянова не стесняется своих первых морщинок и синяков под глазами
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36-летняя Наталья Водянова не стесняется своих первых морщинок и синяков под глазами 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Наталья Водянова по праву является одной из самых красивых женщин мира. Многодетная мама прекрасна не только на подиуме или страницах глянца, но и в обычной жизни. В отличие от многих знаменитостей Водянова не стесняется показывать себя без прикрас. Несколько минут назад Наталья опубликовала в своем Instagram фото, на котором она запечатлена без косметики. На лбу модели отчетливо видны морщины, а под глазами — синяки.
В комментариях под фото пользователи сходятся во мнении, что Наталья выглядит безупречно и без макияжа, со всеми морщинками, а также многие благодарят модель за честность и естественность. «Красотулька»; «Естественная красота.. моему восхищению нет предела!»; «Такая настоящая и чистая»; «Наталья, вы потрясающая»; «Спасибо вам за вашу естественность! Что вы это не скрываете и показываете, это очень важно и ценно в современном мире всех пластических операций, ботокса и т.д».
А как тебе натуральная красота Натальи?
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Фото:Instagram
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