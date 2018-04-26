У Собчак заметили признаки облысения

Ксения Собчак считается девушкой стильной и ухоженной. Но, похоже, стресс во время предвыборной гонки пагубно отразился на внешности звезды. Накануне Ксения опубликовала в соцсетях снимок, на котором позировала с мужем после посещения SPA. Многие подписчики тут же заметили у звезды залысины.

Сейчас Собчак с мужем Максимом Виторганом отдыхает в Лондоне. Ранее Ксения публиковала снимки в шикарных SPA, а вчера решила похвастаться снимком на котором запечатлена в халате и без макияжа.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

25 Апр 2018 в 5:52 PDT Публика сразу обратила внимание на недостатки внешности: «У Ксении залысины больше чем у Виторгана! Нет волос на лбу!», «Приятное лицо ни за какие деньги не купить, к сожалению…», «Зачем выкладывать фото на котором вы плохо выглядите? Неужели так хочется читать потом про себя всякие гадости».