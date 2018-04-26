Ещё
У Собчак заметили признаки облысения
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Собчак заметили признаки облысения 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Ксения Собчак считается девушкой стильной и ухоженной. Но, похоже, стресс во время предвыборной гонки пагубно отразился на внешности звезды. Накануне Ксения опубликовала в соцсетях снимок, на котором позировала с мужем после посещения SPA. Многие подписчики тут же заметили у звезды залысины.
Сейчас Собчак с мужем Максимом Виторганом отдыхает в Лондоне. Ранее Ксения публиковала снимки в шикарных SPA, а вчера решила похвастаться снимком на котором запечатлена в халате и без макияжа.
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
25 Апр 2018 в 5:52 PDT  Публика сразу обратила внимание на недостатки внешности: «У Ксении залысины больше чем у Виторгана! Нет волос на лбу!», «Приятное лицо ни за какие деньги не купить, к сожалению…», «Зачем выкладывать фото на котором вы плохо выглядите? Неужели так хочется читать потом про себя всякие гадости».
Впрочем, ранее Ксения не раз подчеркивала, что вовсе не комплексует по поводу внешнего вида. «Признаюсь: я себя люблю такой, не прячу лица, не устраиваю истерик из-за неудачных фото подругам. Да, внешность никогда не помогала, но и не мешала мне добиваться своего, да и с мужским вниманием проблем никогда не было, скорее, наоборот. Ведь сексуальная привлекательность — это про энергию, а не размер губ. И, кстати, если бы я была должна оценить женскую красоту, то Тильда Суинтон или Джессика Честейн прекраснее, на мой вкус, бесконечной гряды „Анджелин Джоли“ разного калибра, выставляющих фото себя в коллективном крике о помощи, в бикини и с томным взглядом. „Помогите мне почувствовать себя уверенно!“— кричат мне эти фото и позы. Попробуйте найти уверенность в другом месте. Внутри».
Клео.Ру: последние новости
Зачем Понаровская вернулась в Россию Польза тибетской гормональной гимнастики Сара Джессика Паркер готова одеть невест со вкусом
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь8
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
Детский флешмоб заставил родителей ужаснуться29
Новая Барби может заставить детей лечь под нож5
Ника Турбина: трагедия девочки-вундеркинда27
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
10:22
Рассказали, что будет, если молчать год
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение