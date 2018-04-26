Умереть красиво: ужасы пластических операций

Бывает так, что стремление обрести привлекательность заканчивается для любителей пластических операций настоящей трагедией или даже смертельным исходом. Бывали случаи, когда хирурги несли уголовную ответственность за свои ошибки.

Согласно статистике, за последнее время увеличилось количество зафиксированных осложнений после перенесения пластической операции. Давайте разберем подробнее, какие хирургические вмешательства грозят определенными проблемами.

Увеличение груди

Почти каждая девушка имеет какие-либо недовольства относительно внешнего вида своей груди. И порой клиентки, мечтающие об упругом бюсте получают уродство.

Среди "побочных эффектов" неправильно проведенной операции минимальное, что можно получить — асимметрию груди. В некоторых случаях вина за подобный дефект лежит на враче, но порой импланты и сами могут опускаться из-за травм или беременности. Проблема решается только очередной операцией. Более серьезная проблема — отторжение импланта. Это происходит когда организм не может "принять" инородное тело внутри себя. Подобное случается из-за некачественных имплантов или их неправильной установки. Инородный предмет в теле, в купе с гнойным воспалением и сильной болью, нередко способен довести до распространения инфекции и как следствие, до смерти.

Еще одно осложнение, которое грозит печальными последствиями — некроз сосков. Соски отмирают из-за того, что во время операции к ним перестает поступать кровь. Если вовремя обратиться к специалисту, ситуацию можно исправить. А в случае промедления может понадобиться не только удалить импланты, но и всю грудь.

Лицо

Вариаций изменения лица пластическая хирургия предлагает огромное множество: подтяжка, ринопластика, увеличение губ или скул и так далее. Увы, но и осложнений бывает немало.

Наиболее опасное, что вас может ожидать — омертвление тканей. Неопытный врач может повредить какой-либо нерв, которых на лице множество. Итог — перекошенное лицо, которое не всегда поддается исправлению. А некоторые операции, например блефаропластика — коррекция формы век, и вовсе грозят слепотой пациентки. Нередко после блефаропластики случается ассиметрия верхних век или образуется гематома на склере глаз. А порой и вовсе формируются кожные кисты.

Опасные осложнения может вызвать и ринопластика — изменение формы носа. Распространенной проблемой является седловидная деформация, при которой после операции нос изгибается по типу клюва попугая. Нередко бывают и проблемы со смещением формы носовой перегородки, что способно привести к проблемам с дыханием.

Порой девушки настолько увлекаются увеличением губ, что они даже без осложнений выглядят нездорово. Но даже если форму губ удалось сохранить аккуратной, опасность для здоровья остается. Наиболее распространенное осложнение пациентки рискуют получить, если имплант или его наполнители некачественные — они просто не приживутся. В результате девушка получает воспаленные и почти отмершие губы.

Ягодицы

Увеличить пятую точку можно, прибегнув к двум вариантам. Или поставить туда импланты, или перекачать свой жир с другой части тела в ягодицы. Наибольшую опасность таит в себе именно второй вариант. Есть большой риск развития флегмона — гнойного расплавления жира из-за инфицирования. То есть, из-за неправильного введения или избыточного количества жир начинает гнить прямо в ягодицах.

Как же не превратиться в урода? Если вы точно решили посетить пластического хирурга, отнеситесь внимательнее к выбору специалиста. Квалифицированный врач не сделает вам операцию на следующий день после приема — вам будет необходимо пройти обследование и сдать анализы. Только тогда вы получите разрешение на операцию.

Кроме того не забудьте во время разговора с врачом обсудить все возможные послеоперационные осложнения.

Стоит узнать и то, какое образование у специалиста. Не стоит доверять свое здоровье тому, кто переквалифицировался из лора в пластического хирурга после коротких курсов. Хороший пластический хирург обязан иметь высшее медицинское образование и регулярно посещать курсы профпереподготовки. Это же правило касается и косметолога. ​Узнайте, в каких условиях работает клиника. В идеале там должна быть реанимация и палаты, в которых пациенты могут находиться после операции. Случается так, что клиники открываются в переоборудованной трехкомнатной квартире. И если пациент во время операции испытает анафилактический шок, его не спасти.

Подписывая договор на оказание услуг не ленитесь читать его полностью. Обратите особое внимание на раздел "Обязанности сторон", в котором должно говориться, будет ли вам помогать клиника, если что-то пойдет не так после операции. В случае, если операция все же прошла неудачно или ваше здоровье оказалось под угрозой, не бойтесь отстаивать свои права на компенсацию в суде.