Она опубликовала свои фото с «половинчатым» макияжем, и на нее посыпались ужасные комментарии с оскорблениями

В последнее время стало модным делать макияж на пол-лица и выкладывать селфи в Интернет. Таким образом девушки показывают силу макияжа и выражают свою любовь к нему. Когда Мэйси решила опубликовать фото своего «половинчатого» макияжа, она даже не думала, что получит такие шокирующие комментарии.

Девушка признается, что очень любит подбирать и делать макияж. Но красится она для себя, а не для других! Селфи Мейси должно было стать доказательством того, что она совершенно не стесняется себя без косметики.

Но когда фотография девушки появилась на страничке в соцсети, ее тут же разнесли по всему Интернету. При этом отзывы были самые разные. Одни восхищались талантом Мейси, как визажиста, в то время как другие негативно выражали свое неодобрение, называя девушку уродливой и непривлекательной. Некоторые даже высказали предположение, что она больна, поэтому так плохо выглядит.

Мейси не понимает тех, кто оставил под ее фото негативные комментарии. Она считает макияж частью современной моды и говорит, что девушки красятся вовсе не для того, чтобы скрыть свое настоящее лицо. «Нельзя упрекать женщин в макияже — это их стиль». Девушка говорит, что и без косметики прекрасно себя чувствует. Но ей очень нравится техника нанесения макияжа, которой она начала увлекаться еще в 12 лет. Мейси пришлось подводить брови, потому что от природы они у нее слишком светлые.

Девушка расстроена тем, что люди не поняли смысл ее публикации. Особенно много критики на нее обрушили мужчины. Это еще раз доказывает то, как сильно современное общество загоняет женщин в рамки и давит на них стандартами красоты. Мейси вообще не понимает, как можно на пустом месте начать оскорблять незнакомого человека.

К счастью, не все считают себя великими критиками. Многие искренне восхитились девушкой и похвалили ее талант визажиста. К ней даже стали обращаться за советами, и после этого Мейси твердо решила воплотить свою мечту в жизнь — стать профессиональным мастером.