26-летняя красавица. Взглянув сегодня на ее лицо, не верится, что кто-то мог с ней так поступить.

Лакшми Агарвал было всего лишь 15 лет, когда вся ее жизнь полностью изменилась. Старший брат ее одноклассника, которому на тот момент было 32 года, сделал Лакшми предложение руки и сердца. Юная девушка отказалась, за что разгневанный мужчина облил ее лицо кислотой. «Сначала я почувствовала холод. Потом кожу стало очень сильно жечь. А потом моя кожа начала таять», — расказывает Лакшми, которой инстинктивно удалось защитить глаза, закрыв их руками.

Десять недель девушка провела в больнице, где врачам пришлось полностью удалить кожу с ее лица. Лакшми пережила несколько операций. Постепенно шрамы на лице начали зарастать, но в сердце стали появляться новые рубцы: «Моя семья не хотела меня больше видеть. Даже мои друзья не хотели, — вспоминает девушка. — Дома я провела более 8 лет, выходила на улицу, полностью закрывая свое лицо. Я хотела устроиться на работу, но все говорили, что я буду отпугивать клиентов своим видом».

Со временем Лакшми познакомилась и с другими жертвами подобного насилия. Как оказалось, в Индии женщин обливают кислотой довольно часто. В большинстве своем преступниками являются мужчины, не желающие простить девушкам отказ в отношениях. Каждый год полиция страны регистрирует более 1000 подобных случаев. Лакшми подозревает, что реальное число жертв намного больше, ведь скромные индианки боятся опозорить себя, обратившись в полицию. Но Лакшми была не из таких. Девушка поняла — пора принимать меры!

Самое главное, что Лакшми была услышана! Известный индийский бренд Вива&Дива пригласил девушку стать лицом своей новой коллекции. «На секунду я наконец поняла настоящее значение красоты, увидела ее в другой форме. Мы должны продолжать в том же духе, мы должны полностью искоренить в себе „жертву“. Нельзя себя жалеть, — объясняет храбрая девушка. — Таким людям, как я, должны давать работу, возможность для нормальной жизни. Я хочу распространить это сообщение, чтобы атаки на женщин прекратились. Только наша храбрость и вера в лучшее способны сделать из нас новых людей».

Нахим Кхан, обливший когда-то Лакшми кислотой, сел на 7 лет в тюрьму.

Через пару лет девушка встретила Алока Дикшита, основателя компании под названием Останови кислотные атаки. Молодые поженились, после чего у них родилась малышка Пиху. «Я нашел свою любовь в Лакшми, — говорит молодой человек. — Да, она жертва кислотной атаки, это видно. Но это ничего не значит в наших отношениях. Я очень ценю ее храбрость, ее характер, который больше не прячется в четырех стенах». Теперь вместе со своим мужем Лакшми продолжает бороться за права оскорбленных женщин.

Глядя на лицо Лакшми, не испытываешь ничего, кроме восхищения. Удивительно, как, пройдя такие тяжелые испытания, ей удалось вновь полюбить и принять себя. «Красивое лицо — не самое главное в жизни, даже если тебе твердят иначе, — говорит молодая мать. — Посмотрите на меня — я жертва кислотной атаки. Я нашла в себе силы ответить на нее и бороться, что в корне изменило мой взгляд на мир. Я считаю, это самое большое наказание для моего обидчика!» Невероятная женщина!