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Похорошевшую Глюк’оZу не узнали в новом образе
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Похорошевшую Глюк’оZу не узнали в новом образе 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
31-летняя певица не перестает хвастаться своей осиной талией, подтянутым телом и роскошным бюстом. Наталья Ионова часто делится снимками, на которых запечатлена в бикини или в платье с нескромным декольте. Поклонники также не перестают восхищаться отношениями артистки с супругом Александром, с которым она вместе уже больше 10 лет. Однако она не скрывает, что у нее в семье были проблемы, но их удалось разрешить.
Сейчас Наталья занимается своей карьерой, а также работает над своим телом. Она посещает спортзал и увлекается йогой. Однако на днях она примерила черное вечернее платье и решила поэкспериментировать с макияжем. Визажист так накрасил певицу, что ее не сразу узнали поклонники. Обычно она выбирает естественный мейкап или выделят яркой помадой губы, но на этот раз ей нанесли яркие красноватые тени на веки, а губы накрасили бежевым оттенком и выделили их карандашом.
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"Я на себя смотрю. Будто новое лицо купила", — восхитилась работой друга Ионова. Поклонники тоже пришли в восторг от преображения звезды. «Очень необычно, но очень красиво», «Ты на инопланетянку здесь похожа! Красивая и необычная!», «Красиво, интересно, эффектно бесспорно!», — прокомментировали новый образ Натальи подписчики. Некоторые отметили, что им привычнее видеть певицу с более нежным макияжем. Многие сошлись во мнении, что артистка похорошела.
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Женский форум
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