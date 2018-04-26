Мастер-класс: подтягиваем зону вокруг глаз с помощью гимнастики для лица

Инструктор по фейскультуре Валерия Герасина показывает, как убрать мешки под глазами с помощью простых упражнений.

От морщин и мешков вокруг глаз не застрахован никто. Морщины могут появиться не только из-за старения кожи и плохого ухода, но и из-за того, что вы, например, часто улыбаетесь. Мешки же — явный признак недосыпания и стрессов.

Кремы и патчи, дающие результат, а также подтяжки стоят недешево, однако инструктор по фейскультуре Валерия Герасина показала Sobesednik.ru , как укрепить зону вокруг глаз совершенно бесплатно.

Напомним, ранее мы вместе с Валерией рассказывали, как избавиться от морщин на лбу.

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