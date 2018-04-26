Бьюти-интервью: Килиан Хеннеcси об искусстве обольщения и вкусах миллениалов

Каждый второй аромат by Kilian — про соблазн. Считаете, парфюм — главный инструмент обольщения?

Один из. Еще важны туфли, белье, украшения и макияж. Мы только что запустили парфюмированное белье совместно с французами Fleur du Mal: аромат будет инкапсулирован прямо в кружево. На подходе ювелирная линия, с которой нам помогает Эли Топ: он начинал в YSL, а последние 15 лет был ювелирным дизайнером у Альбера Эльбаза в Lanvin. Как быть с обувью, пока не понимаю. Мои близкие друзья из Aquazzura давно просят о коллаборации — думаем. Вот макияж — понятная история. Начну с помады. Губы — мой фетиш. Уже потом глаза.

У вас дико любопытный подход к подбору ароматов. Похвастаетесь?

Мы отталкиваемся не от нот, а предлагаем человеку определиться, на какой он стороне: светлой или темной. Если вы придете в ЦУМ в наш парфюмерный бар, то увидите, что ароматы в нем расположены не по ольфактивным группам, а по принципу «от света к тьме». Так получились четыре «семьи», которые параллелятся со спиртными напитками. Некоторые парфюмы мы теперь разливаем по графинам-карафам. Все-таки я из коньячного клана Хеннесси — положение обязывает.

Сегодня популярен лееринг — наслаивание одного аромата на другой. Как by Kilian к этому относится?

Мы двигаемся в этом направлении. Не­большой тизер: крутой микс получается из Rose Oud и Vodka On the Rocks. И даже не спрашивайте меня почему.

У вас много «гурманских» композиций. Это личная слабость — или тренд?

Если вы посмотрите на международный топ-10, увидите, что восемь позиций — ароматы «съедобные». Исключение составляют только два: Chanel №5 и J'ador от Dior. Раньше финальным штрихом в большинстве формул была ваниль. Сегодня — вещество этилмальтол с карамельным запахом. Мы довольно часто добавляем его, чтобы закончить композицию. Да, пожалуй, сегодня это уже своего рода тренд.

А миллениалам будет счастье?

Будем честны: поколение Y довольно равнодушно к ароматам и не часто их носит. То ли дело макияж: он заметен и помогает выделиться. Взять молодежный мейкап Kat Von D или Too Faced: каким может быть эквивалент этим маркам в мире запахов? Сложно сказать. Сегодня на рынке нет парфюмерного бренда, который знал бы, как разговаривать с миллениалами на их языке. Поживем — увидим.

Опубликовано в SNC № 106, апрель 2018.