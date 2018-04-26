10 стран, где живут невозможно красивые женщины 

Красота понятие настолько относительное, что споры о самых прекрасных в мире женщинах не утихают никогда. У каждой народности есть свои собственные представления об идеале. Однако можно собрать несколько ведущих стран, где красоток больше всего. Такую несложную статистику позволяют вести международные конкурсы красоты. Вот, куда надо ехать в первую очередь, если собираешься жениться.
Нидерланды
Средний рост голландских девушек составляет примерно 169 сантиметров. В сочетании с классическим белокурым цветом волос, женщины этой страны с легкостью входят в топ-10.
Италия
Здесь все посвящено классической красоте. Бурный характер итальянок не каждому придется по нраву, но тот, кто рискнет покорить красотку, в накладе не останется.
Дания
Здесь девушки маленькие, худенькие, блондинистые и голубоглазые. Их кожа отличается красивым светлым оттенком. Датчанки, отметим, очень целеустремленные и активные — настоящие карьеристки.
Венесуэла
Девушки из этого латиноамериканского государства регулярно побеждают в международных состязаниях по красоте, демонстрируя не только впечатляющие внешние данные, но и недюжинную сообразительность.
Филиппины
Здесь, вдалеке от суетной западной цивилизации, расцветают одни из самых красивых женщин в мире. Больше всего международных конкурсов красоты выиграли именно филиппинки.
Россия
На первом месте, безусловно, остаются наши соотечественницы. В России самый высокий процент красивых девушек, которые, помимо прочего, отличаются и незаурядным интеллектом.
Северная Америка
Независимость — вот чуть ли не главное качеств красоток из Канады и США. Веселые, простые и знающие себе цену девушки не станут искать партнера, который будет ниже уровнем.
Великобритания
Англичанки чопорны и некрасивы разве что на экранах вульгарных комедий. В реальной жизни современная девушка представляет собой прекрасный образчик вкуса и воспитания, умноженного на незаурядную внешность.
Колумбия
Здесь также живет множество королев красоты — всегда загорелые, стройные и яркие. Еще одно преимущество колумбиек — жгучие черные волосы, которые превосходно сочетаются с ореховым оттенком глаз.
Аргентина
Девушки этой страны старательно ухаживают за собой и оберегают свою внешность, как бриллиант. Гонор и эго аргентинок известны во всем мире. И это неудивительно, ведь такую красоту нужно ценить и уважать.