10 стран, где живут невозможно красивые женщины

Красота понятие настолько относительное, что споры о самых прекрасных в мире женщинах не утихают никогда. У каждой народности есть свои собственные представления об идеале. Однако можно собрать несколько ведущих стран, где красоток больше всего. Такую несложную статистику позволяют вести международные конкурсы красоты. Вот, куда надо ехать в первую очередь, если собираешься жениться.

Нидерланды

Средний рост голландских девушек составляет примерно 169 сантиметров. В сочетании с классическим белокурым цветом волос, женщины этой страны с легкостью входят в топ-10.

Италия

Здесь все посвящено классической красоте. Бурный характер итальянок не каждому придется по нраву, но тот, кто рискнет покорить красотку, в накладе не останется.

Дания

Здесь девушки маленькие, худенькие, блондинистые и голубоглазые. Их кожа отличается красивым светлым оттенком. Датчанки, отметим, очень целеустремленные и активные — настоящие карьеристки.

Венесуэла

Девушки из этого латиноамериканского государства регулярно побеждают в международных состязаниях по красоте, демонстрируя не только впечатляющие внешние данные, но и недюжинную сообразительность.

Филиппины

Здесь, вдалеке от суетной западной цивилизации, расцветают одни из самых красивых женщин в мире. Больше всего международных конкурсов красоты выиграли именно филиппинки.

Россия

На первом месте, безусловно, остаются наши соотечественницы. В России самый высокий процент красивых девушек, которые, помимо прочего, отличаются и незаурядным интеллектом.

Северная Америка

Независимость — вот чуть ли не главное качеств красоток из Канады и США. Веселые, простые и знающие себе цену девушки не станут искать партнера, который будет ниже уровнем.

Великобритания

Англичанки чопорны и некрасивы разве что на экранах вульгарных комедий. В реальной жизни современная девушка представляет собой прекрасный образчик вкуса и воспитания, умноженного на незаурядную внешность.

Колумбия

Здесь также живет множество королев красоты — всегда загорелые, стройные и яркие. Еще одно преимущество колумбиек — жгучие черные волосы, которые превосходно сочетаются с ореховым оттенком глаз.

Аргентина

Девушки этой страны старательно ухаживают за собой и оберегают свою внешность, как бриллиант. Гонор и эго аргентинок известны во всем мире. И это неудивительно, ведь такую красоту нужно ценить и уважать.