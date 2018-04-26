Какая есть: Водянова выложила фото без макияжа

Даже легкие морщины не портят красоту супермодели.

Даже в наш век соцсетей, благодаря которым мы видели звезд не только при полном параде, но и в домашней обстановке, далеко не каждая знаменитость отважится выложить в свой Instagram с миллионом подписчиков фото без прикрас. А вот Наталья Водянова в этом плане — всем пример. Супермодель поделилась сегодня дорожным кадром, на котором она пьет чашечку чего-то горячего.

«Чувствуется мне, что придется выпить ведро в ближайшие 6 дней. Отдых за плечами, а впереди Лондон, Марсель, Париж, Токио, Владивосток и Москва. Как вы думаете, я готова?» — кокетничает супермодель со своими подписчиками, только что отдохнув всей семьей в Испании. И при этом на ней ни грамма косметики!

Наталья не стала использовать даже тональное средство, чтобы скрыть легкие морщины на лбу и темные круги под глазами от недосыпа — все-таки мать пятерых детей. И выглядит при этом она настолько прекрасно, что хоть прямо с этим снимком — на обложку глянца.

Фанаты тоже остались в восторге от этой фотографии. «Ура! Браво! Настоящее красивое человеческое лицо! Как же надоели эти „заколотые“ силиконовые инстаграмные дивы! Умница! Гордость! Молодец!» — написали ей несколько сотен восторженных комментариев такого рода, а лайк под постом поставила даже Милла Йовович

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