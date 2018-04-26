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Выбираем парфюм для дома: пять главных секретов
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Выбираем парфюм для дома: пять главных секретов 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Правильно подобранный домашний диффузор способен на многое. Он не только скроет неприятные запахи, но и создаст четкую ассоциацию аромата с уютом в доме. Если в семье произошла ссора или кому-то из домочадцев грустно, достаточно сменить аромат — и неприятные воспоминания останутся в прошлом. Кстати, аромат черной смородины или розы гармонирует с запахом табака, превращая его в подобие мужского парфюма. 1. Ориентируйтесь на чувства
Самые приятные ароматы всегда связаны с какими-то событиями в жизни. Может, это благоухание сдобных булочек в доме бабушки. Или нотки лаванды в свадебном букете. Полистайте старые альбомы, вспомните прошлое — с чем ассоциируются безмятежность и счастье? Может быть, пряности или сладкие фрукты? Для меня, например, приятнее всего ваниль — такой аромат был у моего первого диффузора.
2. Подготовьтесь к походу в магазин
Разумеется, есть ароматы, которые могут раздражать или тревожить. Мне, например, некомфортно от запаха зелени и морского бриза. Постарайтесь вспомнить все зловония и сразу предупредите продавца: таких нот в парфюме для дома быть не должно! За один визит знакомьтесь не больше чем с тремя группами ароматов, чтобы сохранить свежесть восприятия.
3. Изучайте разные форматы
Не только диффузоры, но и саше, свечи и аромамасла — все это создаст неповторимую атмосферу в квартире или может стать частью экзотической композиции, украсить прикроватную тумбочку, задать настрой свиданию.
А также можно приобрести ультразвуковой рассеиватель ароматерапии. Его можно использователь как охлаждающий увлажнитель воздуха с измененим цвета и как эфирный масляной диффузор. А можно и так, и так одновременно.
4. Определитесь с назначением
Слышали что-нибудь об ароматерапии? Это когда запах определенным образом воздействует на организм: один настраивает на рабочую обстановку, второй — снимает усталость после тяжелого дня, а третий — создает идеальную атмосферу для секса. К примеру, аромат жимолости отгоняет злых духов из дома, земляники — улучшает аппетит. Аромадизиак кокоса снимает сонливость, а апельсина, наоборот, лечит бессоницу. Бергамот ослабляет тревогу, а жасмин поднимает настроение и стимулирует рождение оригинальных идей. А запах тропического растения пачули — сильный эротический стимулятор, он усиливает чувствительность. Согласитесь, это все немаловажно для дома!
Диффузор станет незаменимым прибором в доме, где часто болеют его жильцы. Понятно, что в пик болезни — это средство малоэффективное, но для профилактики самое то. Достаточно всего лишь купить масло и аромалампу и поставить на рабочий стол: пусть это будет полезный ненавязчивый фон. Помочь с заложенностью носа может эвкалипт, при хроническом бронхите или учащенном дыхании — ладан, а лимон снимает головные боли и головокружения.
Однако главная задача домашнего парфюма — справляться со зловониями в квартире: табака, домашних животных, испорченных продуктов. К примеру, календула отлично дезинфицирует помещение. Идеально справляется с этим и афродизиак кофе.
5. Доверьтесь первому впечатлению
Восприятие ароматов меняется, когда долго перебираешь варианты. Если услышали свой и поняли, что именно он поднимет настроение, смело покупайте. Однако важно помнить, что аромат для дома не должен быть навязчивым, иначе он быстро наскучит.
У каждого дома должен быть свой аромат, такой, чтобы домочадцам не хотелось выходить из квартиры, а гостям хотелось возвращаться вновь и вновь. Мексиканская ваниль, морской бриз или герань — решать только хозяину. О свежем воздухе в доме:
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