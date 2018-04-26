Купить нельзя забыть? Топ-12 новинок недели

Помада с ароматом карамели, сухой шампунь из разряда тяжелой артиллерии, парфюм для похудения и другие интересные новинки этой недели, которые заслуживают вашего внимания.

Губная помада Le Rouge Liquide, Givenchy

Этой весной вышла обновленная губная помада известной серии Le Rouge Givenchy. В чем отличие от предшественников? Во-первых, текстура-гибрид: помада жидкая, поэтому Liquide в названии — не просто так. Во-вторых, у нее появился интересный спонж-аппликатор для нанесения (выручает, когда яркую помаду надо наносить в спешке, «на бегу»). Новинка вышла в 14 цветах на любой вкус. Главный редактор BeautyHack Карина Андреева решила попробовать нюдовую в 101-м оттенке:

«Помаду стало действительно удобнее наносить — обошлась без карандаша. Несмотря на жидкую текстуру, на губах не растекается, а превращается в бархатистую вуаль и стойко держится (пережила обед и кофе). При этом аккуратно сходит, оставляя эффект зацелованных губ. Отдельно отмечу отличное увлажнение: бальзам с этой помадой не нужен (в составе есть гиалуроновая кислота). Пахнет карамелью — так и хочется съесть! А металлическая упаковка с кожаным обрамлением сделает средство прекрасным аксессуаром в вашей сумочке — приятно доставать».

Цена: по запросу

Сухой шампунь «Горизонт» Skyline Dry Shampoo Powder, R+Co Забудьте все, что знали о сухих шампунях раньше — после выхода новинки R+Co мы серьезно пересмотрели свое отношение к этому средству. Теперь это не просто возможность продлить чистоту волос и придать им текстуру, но и шанс продлить стойкость укладки.

Предупреждаем сразу: сухой шампунь «Горизонт» — из разряда тяжелой артиллерии. Он поможет «воскресить» волосы даже через несколько дней после мытья, достаточно 3-4 нажатий на удобную помпу. Волосы окутывает белая дымка, которую надо незамедлительно втереть в кожу головы — объем не заставляет себя долго ждать. В составе минеральный компонент кизельгур, который поглощает загрязнения с поверхности кожи головы и волос, а масло семян жожоба и экстракт корня лопуха балансируют выработку себума — голова не будет «жирниться» слишком быстро. Отдельный бонус заслужил аромат — волосы в течение всего дня окутывает легка композиция из бергамота, инжира, кедра и лотоса.

Цена: 2 610 руб.

Тени для век DazzleShadow, оттенок Midnight Shine, M. A. C Помимо сверкающих блесков M. A. C порадовал и новинками для макияжа глаз — в частности, шиммерными тенями DazzleShadow. В коллекции есть оттенки на любой вкус — от изумрудного до цвета заката в Малибу, а серо-фиолетовый Midnight Shine протестировала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд:

«Текстура теней очень необычная — то ли кремовая, то ли пудровая. Я сразу оценила насыщенный пигмент и легкость нанесения. Средство не скатывается в течение дня даже без базы и не осыпается тысячей блесток. Кстати, именно благодаря крупному шиммеру тени можно нанести «соло» — с помощью оттенка Midnight Shine создаю идеальные повседневные smoky eyes, а блестки подчеркивают форму глаз и красиво переливаются на свету».

Цена: 1 720 руб.

Парфюмерная вода Fabulous, Tom Ford

Новинка с провокационным названием в матовом черном флаконе, напоминающем шахматную фигуру, сразу же привлекает внимание. Аромат из категории кожаных по достоинству оценила главный редактор BeautyHack Карина Андреева:

«В аромат с нотами масла горького миндаля, бобов тонка, масла мускатного шалфея, свежей лаванды, аккордов кожи и корня фиалки невозможно не влюбиться с первого взгляда — на то он и «Fabulous». Сам Том Форд так комментирует название новинки: «Я предпочитаю выражать свои мысли прямо и ценю простоту». Прямолинейный, откровенный и эксклюзивный аромат станет отличным дополнением вашего образа на вечернем мероприятии. Кстати, он очень стойкий: останется с вами на всю вечеринку и пробудет до утра».

Другие ароматы с весенним настроением можно найти здесь.

Цена: 22 600 руб.

Увлажняющий тональный флюид Pure Light, Yves Rocher

Марка, которую мы горячо любим за волшебные ароматы кремов и гелей для душа, а также за натуральный состав, этой весной порадовала обновленной версией другого бестселлера — тонального флюида Pure Light. Теперь он «заключен» в стеклянный сосуд с пипеткой — можно точно дозировать средство и нанести ровно столько, сколько нужно. Новинку попробовала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина:

«Я оценила супер-удобный дозатор в виде пипетки — это хоть и маленький, но важный штрих в упаковке средства. В чем ее плюс: флюид расходуется экономично и удобно наносится. Если вы пользуетесь кистью или спонжем, ваши руки будут всегда чистыми, их не нужно оттирать от остатков тонального средства. Это экономит время по утрам, а значит, можно поспать на 5-10 минут подольше — очевидный бонус! Но в первую очередь меня заинтересовало загадочное слово «эдулис» в названии средства. Клеточная вода этого растения помогает накапливать влагу во всех слоях кожи и надолго задерживать ее для длительного увлажнения. Средство не содержит спирта, парабенов и силиконов.

Флюид в отличие от тонального крема имеет совсем тонкое и едва заметное покрытие, но при этом отлично справляется с маскировкой несовершенств. Советую тем, кто присматривается к бюджетному и невесомому тональному средству, обратить внимание именно на эту новинку».

Цена: 970 руб.

Расческа The Wet Detangler, Tangle Teezer

Если вам знакома проблема путающихся волос, то наверняка вы уже пользуетесь расческой-бестселлером Tangle Teezer. Теперь в коллекции пополнение — марка выпустила универсальную расческу с ручкой, подходящую для всех типов волос и любых ситуаций. Главный запрет всех стилистов («не расчесывайте мокрые волосы!») теперь в прошлом — 325 длинных гибких зубчиков бережно распутывают волосы даже в душе, придавая им при этом блеск и мягкость.

Кстати, чтобы по достоинству оценить удобную рукоятку, попробуйте нанести расческой маску или кондиционер — возвращаться к старому способу точно не захочется.

Цена: 1 090 руб.

Блеск для губ Dazzleglass, оттенок 412 Goldyrocks, M. A. C В новой коллекции M. A. C — переливающиеся как бриллианты сочные блески для губ. Золотисто-жемчужный Goldyrocks с полупрозрачным финишем оценила SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина

«Ощутив фирменный ванильный аромат средств для губ от M. A. C поняла — блеск я буду наносить по поводу и без. И правда — новинка отлично ложится, красиво переливается благодаря перламутровым частичкам и визуально увеличивает губы, рука так и тянется за ней в косметичку. Средство подходит и для самостоятельного использования, и в качестве верхнего покрытия — наносите поверх любимой помады, но не забывайте протирать кисточку специальной салфеткой, чтобы оригинальный оттенок в тубе не изменился. Блеск не вытекает за контуры губ, отлично увлажняет и отражает свет — на солнце будете блистать, обещаю».

Цена: 1 550 руб.

Помада The One Color Obsession, оттенок Cherry Crave, Oriflame

Если вы уже вынули из косметички любимую «зимнюю» матовую помаду и подумываете заменить ее чем-то легким и увлажняющим, советуем попробовать новинку от Oriflame. В новой коллекции марки — помады с текстурой тинта, а узнать, какая именно подойдет вам можно, пройдя наш специальный тест. Новинку в оттенке Cherry Crave попробовала специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд:

«Вдохновившись приемами именитых визажистов, решила попробовать создать эффект зацелованных губ — новинка от Oriflame пришлась как раз кстати. Помада напоминает увлажняющий бальзам для губ с тинтом — ложится тонким слоем и стойко держится в течение нескольких часов. Благодаря оттенку Cherry Crave губы стали похожи на вишенки — наношу кончиками пальцев для максимально натурального эффекта. Понравилось и то, что насыщенность можно усилить — нанесите в несколько слоев и довольствуйтесь ярким оттенком и сияющим финишем».

Цена: 640 руб.

Насыщенный крем «Интенсивное увлажнение 48Ч», Yves Rocher

В далекой Ля Гасийи выращивается загадочный ингредиент новой линейки Yves Rocher — эдулис. Исследователи растительной косметики бренда сделали его основным компонентом средств для сухой кожи — и все потому, что клеточная вода эдулиса помогает удерживать влагу во всех слоях кожи. Ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова оценила этот эффект:

«Насыщенный крем обещает увлажнять кожу в течение 48 часов, и кажется, что текстура должна быть очень плотной и жирной — но нет. Средство отлично впитывается, не оставляя пленки на лице, и через 5-7 минут уже можно спокойно приступать к макияжу. Отдельный плюс от меня за упаковку — все баночки Yves Rocher делаются из экологичных и перерабатываемых материалов».

Цена: 950 руб.

Легкая тональная основа SPF15 Hydra-V, Artistry

Что подкупит любого бьютихакера? Пипетка! Вот и Artistry решили выпустить легкую основу с эффектом мерцания (уже читали нашу подборку тональных основ с подобным эффектом?), чтобы кожа ловила все лучи весеннего солнца, но была от него защищена (в формуле есть УФ-фильтры). Новинку протестировала SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина:

«Нет, ну сколько раз было такое, что в порывах сборов мы выдавливаем чересчур много тонального средства и потом не знаем, куда деть эти ценные капли?! У меня такое бывает постоянно. Здесь производитель позаботился о вашей щедрой душе и дал шанс «заточить» обратно в бутылку чудо-средство. Почему чудо? Да потому что в нем есть все для ровного, незаметного и комфортного тона. Огромный плюс отдаю хоть и не большой, но вполне приемлемой защите SPF15. Тон универсален для любого типа кожи (и даже для чувствительной), а ощущения пленки, стянутости и чего-то лишнего на лице в течение дня не возникает. Для очень жирной кожи я бы все-таки посоветовала перекрывать макияж транспарентной пудрой и следить за Т-зоной в течение дня (хвала матирующим салфеткам!)».

Цена: 2 625 руб.

Дефинирующий гель-спрей для волос «Автострада» Freeway Defining Spray Gel, R+Co Объем, сияние и мягкость — что еще нужно для идеальной укладки? Новинка от R+Co обещает выполнить сразу все: приподнимает волосы у корней, смягчает локоны и гарантирует подвижную фиксацию в течение дня. А особенно средство оценят обладательницы кудрявых волос — наносите спрей сразу после высыхания и наслаждайтесь послушными аккуратными локонами.

За стойкость укладки отвечает специальный полимер (его часто добавляют в гели для волос) — он обеспечивает прическе память, придает объем и дефинирует локоны. А экстракт сандалового дерева и спирулина отвечают за ухаживающую составляющую — защищают волосы от пересушивания и обогащают протеинами.

Цена: 2 160 руб.

Парфюмерная вода Lady Vogue Blanc, CIEL

А вы знали, что название бренда CIEL Parfum с французского переводится как «небесная парфюмерия»? Такое волшебное название оправдывает и новинка — парфюмерная вода Lady Vogue Blanc, которая (внимание!) помогает похудеть. Проверить на себе чудесное действие аромата захотела специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд:

«Когда марка обещает, что от парфюма вы будете худеть, о нотах и аккордах не задумываешься — а зря. У Lady Vogue Blanc сладкий и насыщенный цветочный аромат с нотами нежно любимого мной жасмина и цветка апельсинового дерева. У новинки есть «сестра» — Lady Vogue Noir, больше подходящая для вечерних выходов в свет. Парфюм обладает эффектом антистресс — биологически активное вещество бетафролин (это растительный экстракт из семян дикого индиго) увеличивает выработку эндорфинов, а значит, шансов съесть лишнего практически не будет».

Цена: 1 650 руб.