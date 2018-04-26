Что такое метеориты?

Метеориты — пудра производства марки Guerlain. Бывает в форме шариков и компактная. Впервые Météorites были выпущены в 1987 году. Эту пудру называют вуалью за ее способность спрятать несовершенства. Продукт дарит лицу сияние.

В баночке с метеоритами можно встретить белые, зеленые, сиреневые, золотые, розовые шарики пастельных тонов. Они осветляют, скрывают покраснения, придают сияние, заменяя собой другие средства макияжа.

Существует несколько видов метеоритов для всех оттенков кожи, которые дом Guerlain выпускает на постоянной основе. В шариках можно встретить три оттенка пудры. Компактная выходит в свет в двух вариациях: пудра из спрессованных микрошариков пяти оттенков Météorites Voyage и пудра в виде мозаики Météorites Compact. Последняя так же, как и шарики, есть в трех цветах.

Дом Guerlain выпускает и лимитированные версии метеоритов. Каждый футляр — настоящее произведение искусства. Фишка метеритов — в их запахе. Продукт обладает нежным ароматом фиалки.

Узнайте больше о макияже:

Секреты хорошего макияжа для селфи и фотосессии, которые работают всегда

Помада-тату, двухсторонняя тушь и еще 6 необычных косметических новинок весны 2018

Подтяжка лица за пять минут без пластики и косметологов — 8 лайфхаков