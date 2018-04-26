«Она нашла витамины от старения?»: 71-летняя Шер показала, как выглядит без макияжа

Великая и неповторимая Шер в свои годы может легко дать фору молодым звездам. Год назад она смело вышла на сцену, чуть прикрывшись прозрачной накидкой и с сердечками на груди. А сейчас известная певица свободно демонстрирует себя без макияжа.

Два года назад весь мир облетела весть о том, что Шер прекращает свою музыкальную карьеру и уходит на заслуженный отдых. По словам певицы, она просто устала. Кроме того, Шер захотела больше времени уделять своему здоровью и внешнему виду. Судя по всему, эти усилия не пропали даром. В данный момент Шер вместе с подругами отдыхает в Малибу. Одна из них, ювелирный дизайнер Лори Родкин, опубликовала в своем микроблоге в Инстаграме совместные фотографии с певицей. Удивительно, но Шер, которая запечатлена на них без макияжа, как будто скинула 20 лет.

«Три девушки на пляже», — так подписала дизайнер один из снимков из Калифорнии. Интернет-пользователи были поражены, увидев, как прекрасно выглядит Шер, и осыпали своего кумира множеством комплиментов: «Все девушки выглядят потрясающе!» «Шер помолодела! Невероятно!» «Шер, мы скучаем без тебя! Выглядишь молодо и свежо!» «Шер нашла витамины от старения? Поделись с нами!» «Представляю, как вы там веселитесь, девушки!» «Шер без макияжа выглядит еще красивее!».

Личная жизнь певицы Шер полна бурными романами с известными мужчинами. Певица выходила замуж три раза. От первого брака с Сонни Боно у Шер есть дочь Честити, а от второго, с Грегом Оллманом — сын Элайджу. Кстати, в 2009 году дочь певицы сменила пол, с чем Шер смирилась очень трудно. Сейчас звезда снова замужем. В 2012 году она вышла замуж за байкера Тима Медветца.

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