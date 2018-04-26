7 аптечных брендов, косметику которых стоит купить

Красота, молодость, здоровье — три основных «компонента» женской привлекательности. И если одних природа и генетика (куда без нее) наградила безупречно ровной и гладкой кожей, которая воспринимает любой уход и не покрывается пигментными пятнами, акне и комедонами, то другим повезло намного меньше. Последних, к великому сожалению, большинство… Поддерживать чистоту, гладкость и здоровье кожи не так просто, как может показаться на первый взгляд. Именно поэтому столетиями фармацевты, химики и другие ученые разрабатывали уникальные формулы, которые привели к созданию космецевтики.

Что это такое?

Космецевтика — это косметика с лечебными свойствами и особыми компонентами, которая помогает добиваться впечатляющих результатов и борется с различными дерматологическими проблемами: угревой сыпью, пигментацией, сухостью, шелушением, себореей, розацеа, куперозом и т. д. В отличие от обычной косметики, которая обладает ухаживающими, питающими свойствами и не проникает в глубокие слои кожи, космецевтика имеет направленное действие, устраняет причину появления недостатков, улучшает структуру и характеристики кожи и проникает в глубокие слои эпидермиса, воздействуя на проблему изнутри.

Главный критерий, который отличает космецевтику от обычной косметики, — это ее состав и высокие требования к условиям производства. Компоненты для космецевтических препаратов подбирают так, чтобы они сочетались друг с другом и могли совместно решать проблемы. В состав всех лечебных косметических препаратов входят витамины, травы, термальная вода, ретиноиды, керамиды, аминокислоты, пептиды, АНА— и ВНА-кислоты, минералы, бисаболол, аллантоин, UV-фильтры, гидролизат коллагена и эластина. Также нередко добавляют экстракты и вытяжки фруктов, растений, эфирные масла.

Космецевтика продается в основном в аптеках, за редким исключением ее можно найти в масс-маркете или онлайн-магазинах. Перед покупкой средства рекомендуется получить консультацию дерматолога или косметолога и при необходимости сдать анализы. Дело в том, что та же самая угревая сыпь появляется по разным причинам: грибок, бактерии, гормоны, — поэтому состав космецевтики для решения конкретной задачи должен быть разным.

Лечебная косметика хороша и тем, что не содержит в своем составе отдушек, парабенов, антибиотиков и гормонов. Если производитель использует консервант, то только природный, чтобы не спровоцировать появление на коже неожиданных негативных реакций. Из-за отсутствия консервантов срок годности космецевтики на порядок ниже, чем у обычной косметики, поэтому не стоит покупать средство в большом объеме, особенно если вы не уверены, что своевременно израсходуете его.

Космецевтика в большинстве случаев гипоаллергенна, не имеет побочных эффектов (за редким исключением); кроме того, из-за отсутствия ароматизаторов и отдушек она почти ничем не пахнет — это дополнительный плюс для людей с обостренным обонянием.

Среди минусов можно отметить дороговизну и привыкание. Из-за своей натуральности и полезности космецевтика — удовольствие не из дешевых. Цена средств сильно колеблется и может доходить до 15 тысяч рублей за баночку крема объемом 50 мл. С другой стороны, люксовая косметика стоит в таких же пределах, но она не способна решить дерматологические проблемы на клеточном уровне, а создает лишь видимый эффект здоровой и сияющей кожи, поэтому выбор здесь очевиден. Особенно это касается людей с действительно проблемной кожей. Относительно привыкания можно сказать, что кожа имеет довольно высокие адаптационные свойства: рецепторы, которые поглощают полезные компоненты, рано или поздно ими вдоволь насыщаются, перестают воспринимать и поддаваться их влиянию. Поэтому проблемы вновь могут заявить о себе, если, конечно, они не были полностью решены за то время, в течение которого вы используете космецевтические средства.

7 аптечных брендов, на которые стоит обратить внимание

Vichy

Довольно-таки известная французская марка, которую можно встретить не только в аптеках, но и за их пределами. Бренд появился еще до введения в оборот термина «космецевтика», в 1931 году. Главный компонент, который присутствует во всех средствах, — термальная вода, на основе которой химики готовят витаминные, минеральные и лечебные коктейли. Кроме того, что продукты Vichy лечат кожу, они борются с ее несовершенствами, среди которых морщинки и целлюлит.

Со дня основания марки прошло 87 лет, и за это время производители значительно расширили ее ассортимент. Теперь у этого бренда можно найти не только лечебные кремы, лосьоны и сыворотки, но и средства для волос, кожи головы и тела, декоративную косметику, а также линейки уходовых продуктов для мужчин. Единственное «НО!»: вокруг этой косметики множество слухов, один из которых — использование гормонов для изготовления. Однако все мифы производители с успехом развенчивают и продолжают радовать новинками!

Бестселлеры: сыворотка для лица Mineral 89 Fortifying Hydrating and Plumping Daily Booster (1 335 руб.); успокаивающая маска Masque Mineral Desalterant с витамином B3 (1 449 руб.); пробуждающий бальзам для контура глаз Aqualia Thermal (1 198 руб.)

La Roche-Posay

Еще одна марка лечебной косметики, которой мы обязаны французам. Бренд имеет довольно долгую историю, которая уносит нас к XIV веку, когда был открыт целебный источник. Термальная вода из этого источника обладала удивительными свойствами: люди веками лечились с его помощью не только от кожных, но и серьезных внутренних болезней. В составе воды химики обнаружили огромное количество природных микроэлементов и антиоксидантов, которые борются с различными дерматологическими проблемами. Космецевтику бренда прописывают людям с чувствительной кожей, склонной к высыпаниям, сухости и шелушениям. Благодаря уникальному лечебному составу средства насыщают кожу влагой, успокаивают и снимают раздражения, возвращают ей здоровый и ухоженный вид, деликатно очищают и борются с любыми высыпаниями. Более того, средства La Roche-Posay идеально подходят для ухода за проблемной подростковой кожей.

Бестселлеры: масло для душа Lipikar Huile Lavante (1 162 руб.); крем для проблемной кожи Effaclar DUO+ (1 044 руб.); термальная вода Eau Thermal (371 руб.)

Avene

Французский бренд, который взял за основу термальную воду из целебного источника Сен-Одиль, который находился в деревне Авен. Легенда гласит, что в XVIII веке у одного из местных жителей заболела любимая лошадь. По счастливой случайности животное испило волшебной водицы из источника, и от болезни не осталось и следа. С тех самых пор воды Сен-Одиль начали использовать в лечебных целях… Космецевтика Avene славится своим умением лечить угревую сыпь, снимать сухость, раздражения и покраснения, успокаивать и смягчать кожу. Она подходит людям даже с очень тонкой и чувствительной кожей, а также тем, кто склонен к аллергическим реакциям. Интересно, что каждое средство Avene на 55% состоит из термальной воды, а остальные ингредиенты — лечебные травы, витамины и антиоксиданты. Космецевтику этого бренда не найти в масс-маркетах — только официальный сайт производителя или аптеки.

Бестселлеры: себорегулирующая эмульсия Cleanance Expert (962 руб.); очищающий гель Cleanance Gel (898 руб.); питательный компенсирующий крем Rich Compensating Cream (1 205 руб.)

BioDerma

Структурированная космецевтика берет свое начало с 1978 года, но в то время она выпускала исключительно основы для приготовления лекарственных препаратов. Сейчас же BioDerma — полноценный бренд, выпускающий космецевтику и направленный на решение разных проблем. У продукта семь многоуровневых комплексных программ по лечению и уходу: Sebium предназначена для жирной и склонной к угревой сыпи кожи; Hydrabio борется с гиперчувствительностью и обезвоженностью; Photoderm защищает кожу от ультрафиолетового излучения; WO отлично справляется с пигментацией; Atoderm восстанавливает естественный жировой баланс, наполняет клетки влагой, борется с сухостью и лечит атопический дерматит; Sensibio подходит чувствительной коже, лечит себорейный дерматит и розацеа; Cicabio направлен на заживление кожи, мокнущих ран и ссадин. Космецевтика BioDerma гипоаллергенна, подходит даже для детей и подростков.

Бестселлеры: бальзам для губ Atoderm (542 руб.); маска для лица Hydrabio (1 946 руб.); шампунь от перхоти Node DS + Anti-recidive (1 486 руб.)

Darphin

Созданная в 1958 году врачом-косметологом Пьером Дарфаном компания радеет за качество своей продукции, поэтому выделяет на разработку и тестирование немалые средства. На сегодняшний день Darphin считается одним из самых дорогих брендов космецевтики, и это обоснованно. В составе только лучшие компоненты — гармоничное сочетание экстрактов лекарственных растений и чистых эфирных масел. Эта косметика не только оказывает лечебный эффект, но и благоприятно сказывается на эмоциональном фоне и душевном здоровье человека. Благодаря эфирным маслам средства Darphin отличаются приятным, но ненавязчивым ароматом, поэтому их использование превращается в самый настоящий бьюти-ритуал!

Бестселлеры: сыворотка от покраснений Intral (5 400 руб.); цветочная очищающая вода Azahar Cleansing Micellar Water (2 010 руб.); мультикорректирующий крем для глаз Stimulskin Plus Divine (7 100 руб.)

Medik8

Профессиональная американская косметика, отличающаяся своими лечебными и восстановительными свойствами. Каждый продукт марки самобытен и эффективно решает любые проблемы с кожей. Ни пигментные пятна, ни купероз, ни розацеа, ни морщины, ни черные точки, ни угревая сыпь, ни сухость, ни шелушение больше не страшны! Над созданием космецевтики работает целая команда профессиональных химиков, дерматологов, косметологов и фармацевтов, которые используют только передовые технологии, постоянно совершенствуют средства и экспериментируют с ингредиентами. Никаких консервантов, красителей, парабенов и отдушек — только лечебные и природные компоненты.

Бестселлеры: гель для локального применения beta Gel; скраб dailyScrub; ночная сыворотка Retinol 6 TR EGIA biocare system

Итальянская космецевтика, которая имеет собственную лабораторию в Швейцарии. Основала марку целая команда ученых и косметологов, которые хотели создать совершенный во всех отношениях лечебный продукт, способный бороться с дерматологическими проблемами. Химики компании находятся в постоянном поиске новых активных ингредиентов для продуктов, которые будут решать задачи еще быстрее и эффективнее. Все препараты максимально насыщены полезными компонентами, витаминами, минералами, маслами, антиоксидантами и экстрактами лечебных трав. Средства имеют приятную и легкую текстуру, которая ложится словно шелковая вуаль, хорошо распределяется по коже, быстро впитывается и не закупоривает поры. Бренд имеет несколько линий, каждая из которых борется с конкретной проблемой. Космецевтика продается только в специализированных магазинах или через дистрибьюторов. В прямом доступе ее нет.

Бестселлеры: очищающий гель Cleansing Wash (3 625 руб.); молочко для лица Delicate Cleansing Milk (2 800 руб.); гоммаж Delicate Scrubber (3 100 руб.)

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