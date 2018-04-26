Химия и жизнь: топ-9 дезодорантов без солей алюминия

Спрей с цитрусовым экстрактом, пробиотический дезодорант и стик, который защищает от неприятного запаха целый день. Редакторы BeautyHack выбрали самые безопасные для кожи средства!

Натуральный дезодорант Citrus Deodorant, Weleda

Тестировала редактор BeautyHack Юлия Козолий

Есть такой народный способ защитить себя от неприятного запаха — использовать обычный лимон. Я сама не сторонница подобных экспериментов (и никогда не пробовала), но после использования Citrus Deodorant сразу подумала об этом. Почему? Стойкий лимонный аромат (как будто во флаконе разбавленный лимонный сок), нет неприятных ощущений, очень деликатное распыление благодаря дозатору, нет чувства липкости, стянутости и ждать, пока дезодорант подсохнет, вообще не нужно. При этом средство защищает целый день — неприятного запаха нет! Плюс — в составе всего 10 компонентов, и среди них нет спирта и солей алюминия.

А еще мне нравится стеклянный флакон Weleda — мы привыкли относиться к дезодорантам как к «расходному материалу», но этот вряд ли окажется заброшенным или одним из 10 подобных средств, которые можно найти в спальне, сумочке и даже машине. Настоящая находка, которую хвалила еще Елена Крыгина в одном из своих видео!

Цена: 430 руб.

Дезодорант-антиперспирант «Цветок Хлопка Индии», Yves Rocher

У дезодоранта есть два аргумента «за». Первый — приятный ненавязчивый аромат, который не чувствуется сразу после нанесения. Я ежедневно наношу на себя несколько средств с разными запахами: крем для тела, вуаль для волос, парфюм. Дезодорант явно лишняя нота в этой композиции. А это средство пахнет чистотой (хлопком и льном, как свежее постельное белье).

Второй плюс — состав. В дезодоранте нет спирта и парабенов, которые провоцируют раздражения. Он не токсичен и не принесет вреда коже. Да и со своей задачей справляется — неприятные запахи не беспокоят, как минимум, в течение 8-ми часов.

Цена: 250 руб.

Минеральный дезодорант без солей алюминия Desodorante Mineral 48h, Vichy

Это хороший вариант для не сильно потеющих людей, которые не любят дезодоранты с ярко выраженными запахами, быстро собираются по утрам и предпочитают кремовым текстурам более легкие, гелевые.

Средство прозрачное, быстро высыхает — можно одеваться через 5 минут. Не оставляет пятен на одежде (особенно, если все-таки выждать 5 минут). Нет ярко выраженного запаха — для меня это один из главных плюсов. От влажности защищает на 80% из 100% — если не носиться весь день, как угорелой. От запаха защищает на 100%. Мягкий, не щиплет кожу после бритья и не сушит ее (в составе есть пантенол). А вот парабенов, солей алюминия и спирта в нем нет.

Цена: 965 руб.

Дезодорант-стик Deodorant stick, Acca Kappa

Acca Kappa — семейная итальянская компания со 140-летней историей. Сейчас бренд делает много профессиональных средств: кисти и расчески всех мастей, маски, шампуни, которые можно часто увидеть в итальянских салонах. Но в то же время открыта для обычных людей. Тут ассортимент огромный: от парфюмов и лосьонов для тела до свечей для дома.

Deodorant stick — хорошее средство для нежаркой погоды (сейчас самое время его протестировать!). Высыхает быстро (за несколько минут), что очень удобно по утрам. Следов на одежде не оставалось ни разу. У средства нежнейший аромат лаванды и можжевельника, но с парфюмом он не смешивается.

У меня чувствительная кожа, которая болезненно реагирует на любые раздражители (особенно после депиляции), но с Acca Kappa мы подружились: в составе есть алоэ-вера, прополис и эхинацея, которые предотвращают раздражение. Спирта в составе нет. Защиты хватает на 8-9 часов — больше для обычных дней и не нужно.

Цена: 1 990 руб.

Освежающий дезодорант «Зеленый Чай Китая», Yves Rocher

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

Yves Rocher сейчас создают дезодоранты по новой формуле: без солей и алюминия и с натуральными компонентами растительного происхождения. Активный ингредиент этого средства — зеленый чай. Эффекта от дезодоранта мне хватает на 24 часа (тут мы выясняли, почему большего средств подобной категории ждать не стоит): проверяла, выйдя из дома утром и вернувшись глубокой ночью после вечеринки. Единственный минус — он очень долго высыхает, поэтому не получится нанести его и сразу начать одеваться. Но даже при таком раскладе не оставляет следов (если все же просушили хорошо), и не вызывает раздражения.

Цена: 250 руб.

Натуральный дезодорант, Librederm

Основа дезодоранта — алюмо-калиевые квасцы. Это сорбент, который обезвоживает находящиеся на коже бактерии и безжалостно их убивает. Но при этом не забивает поры и не проникает сквозь мембрану клеток кожи. Действия дезодоранта хватает на 4-5 часов, что в принципе неплохо. Для меня это «походный» вариант — компактный флакон удобно брать в поездки и спортзал.

Цена 350 рублей (на официальном сайте средство сейчас доступно со скидкой — 280 руб.)

Дезодорант-спрей 24 часа, Eisenberg

Тестировала SMM-менеджер BeautyHack.ru Александра Гришина

Хорошая новость: дезодорант подходит для кожи всех типов, даже для очень чувствительной. Конечно, заявленная стойкость в 24 часа — небольшое лукавство. Без обновления дезодорант работает около 7-8 часов. В составе нет спирта, ароматизаторов, красителей. Заметила, что после его использования на белой одежде нет желтых пятен — это главный плюс, на мой взгляд! А еще средство заключено в 100% перерабатываемую упаковку — эко-активисты и просто неравнодушные оценят.

Цена 2 249 руб.

Пробиотический дезодорант «Для ее свежести», PIP Тестировала главный редактор BeautyHack Карина Андреева

Знакомство со средствами этого бельгийского бренда я начала с термальной воды (от которой, кстати, осталась в восторге), но затем руки дошли до этого дезодоранта. Особенность всех продуктов бренда (от моющих средств до уходов) — пробиотическая основа. То есть за очищение, защиту кожи и поддержание микрофлоры отвечают «добрые бактерии». Понять, как это работает на практике, сложно, но после использования двух средств уверена, что пробовать стоит. О дезодоранте: мягкое распыление, не оставляет белых следов на одежде и хорошо подойдет тем, у кого чувствительная кожа (спирта, конечно, нет).

Цена: 1 199 руб.