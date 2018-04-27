«Что с ее губами?»: Екатерина Варнава продолжает эксперименты со своей внешностью 

Известная телеведущая и резидент Comedy Woman Екатерина Варнава с помощью своего микроблога в Инстаграме решила устроить небольшой опрос поклонников касательно своей внешности, однако результаты ее явно не очень обрадовали.
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава часто шутит о себе и своей внешности, но вместе с тем очень болезненно реагирует на «чужие» каламбуры в свой адрес. Так на днях знаменитость решила в очередной раз немного пошутить и провести небольшой опрос в личном микроблоге. В сториз своего Инстаграм-аккаунта девушка записала короткое видеообращение, на котором явно просматриваются забавные «фильтры» программы, визуально увеличивающие губы. «Отличается от моего лица?», — спросила Екатерина и получила неожиданные результаты. Ровно половина проголосовавших уверены, что теледива именно так выглядит всегда.
Пойду ударюсь об стену!», — в присущей ей манере подвела итог голосования Варнава, а поклонники в это время решили «позаимствовать» фотографии девушки для своих пабликов. Именно так по сети распространились снимки юмористки с огромными губами, которые озадачили множество интернет-пользователей. «Она что опять губы увеличила?» «Что с ее губами?» «У нее же рот на пол лица! Опять что-то с собой сделала?» «Какой кошмар! Катя, остановись», — писали растерянные поклонники, не подозревающие о том, каким образом в действительности был сделан снимок.
Впрочем, можно ли винить интернет-общественность в том, что они все время ждут от 33-летней Екатерины Варнавы новых перемен во внешности, ведь девушка сильно изменилась со времен своего выхода на сцену в составе команды КВН «Сборная малых народов». Известно, что телезвезда увеличивала губы с помощью филлеров, но затем их удалила. Корректировала форму носа и овал лица, носила линзы, а также сделала несчетное количество «уколов красоты». Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!