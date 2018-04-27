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Кожуховские девушки узнали много новых секретов красоты
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Кожуховские девушки узнали много новых секретов красоты 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В спортивно-досуговом центре «Триумф» прошло последнее занятие из цикла «Все грани совершенства». На занятии участницы узнали о том, как правильно наносить макияж, как чувствовать себя уверенно. Всему этому научила девушек консультант по красоте Евгения Родионова.
Евгения подробно рассказала о сыворотках, о правилах применения, а также раскрыла некоторые секреты по их нанесению. Кроме этого, гостьи мастер-класса смогли примерить на себя образ королевы. Они вместе с консультантом по красоте обсудили то, как этот образ выражается одежде, в прическах, макияже и случаи, в которых следует его применять.
Завершилось занятие наглядным примером нанесения вечернего макияжа «smoky eyes».
Отметим, что курс занятий из цикла «Все грани совершенства» подарила девушкам района Косино-Ухтомский Молодежная палата к весенним праздникам.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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