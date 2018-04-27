Кожуховские девушки узнали много новых секретов красоты

В спортивно-досуговом центре «Триумф» прошло последнее занятие из цикла «Все грани совершенства». На занятии участницы узнали о том, как правильно наносить макияж, как чувствовать себя уверенно. Всему этому научила девушек консультант по красоте Евгения Родионова.

Евгения подробно рассказала о сыворотках, о правилах применения, а также раскрыла некоторые секреты по их нанесению. Кроме этого, гостьи мастер-класса смогли примерить на себя образ королевы. Они вместе с консультантом по красоте обсудили то, как этот образ выражается одежде, в прическах, макияже и случаи, в которых следует его применять.

Завершилось занятие наглядным примером нанесения вечернего макияжа «smoky eyes».

Отметим, что курс занятий из цикла «Все грани совершенства» подарила девушкам района Косино-Ухтомский Молодежная палата к весенним праздникам.