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48-летняя Анжелика Варум удивила снимком без макияжа
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48-летняя Анжелика Варум удивила снимком без макияжа 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Звезда Анжелики Варум зажглась на горизонте отечественной эстрады более двадцати пяти лет назад, однако, певица до сих пор выглядит все также молодо. Поклонники не устают восхищаться красотой и изящностью Анжелики, поэтому каждое фото артистки в Instagram неизменно собирает множество комплиментов. Несколько часов назад Варум показала, как выглядит без макияжа, и рассказала о необычном марафоне, в котором решила принять участие: «Семидневный марафон на роликах (два часа утром и два часа вечером), если погода не помешает. О, спорт, …!».
«Вы не меняетесь😍Самая женственная и элегантная», «Вы удивительна! Тонкая! Нежная! Радуете и восхищаете!», «В хорошей физической форме Анжелика, молодец так держать!», «Вы не меняетесь😍👏🤗С Вас надо брать пример всем -секрет молодости во внутреннем свете и доброте, который отражается в глазах. Красавица!», «Анжелика, вы такая молодчина. Красивая, стройная, талантливая и позитивная», «Не устаю повторять люди которые не стареют с годами, проживают правильную жизнь», «Возраст вам очень к лицу, вы с каждым годом все милее…какая то от вас исходит нежность…вы супер!» — написали фолловеры.
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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