Новинки недели: средства, которые нужно успеть купить в апреле

Бьюти-новинки, которые требуют минимальных усилий в использовании и при этом гарантируют максимальный результат!

Бьюти-боксы, beautybizz.ru, от 3350 р.

В каждом бьюти-боксе собран особый детокс-микс. Думаем, в конце апреля как никогда актуален будет комплекс антиакне с лимфодренажным чаем и минеральной глиной — поверь, после такого очищения твоя кожа будет в порядке.

Фен Moser Ventus, Wahl и Moser, 5500 р.

Как говорила Софи Лорен : «Прическа влияет на то, как сложится день, а в итоге и жизнь». Про жизнь ничего не обещаем, а вот каждый день с идеальной укладкой — пожалуйста. В этом тебе поможет мощный фен Moser Ventus. Кстати, у него есть две насадки — выбирай подходящую: для длинных волос и стандартная с системой Over Air System.

Гамма средств CeraVe, цена по запросу

Все продукты этой линии — настоящее спасение для сухой и обезвоженной кожи. Уже после первого применения ты увидишь результат, главное — используй все средства ежедневно: утром и вечером.

Тональная основа M. A. C Studio Watertight SPF 30 Foundation, 2740 р.

Похоже, это идеальный тональный крем на лето. Он и маскирует мелкие несовершенства, и увлажняет, и защищает от ультрафиолета. И не оставляет следов на одежде — согласись, круто?!

Серия средств Get Naked, Mixit, цена по запросу

В коллекцию вошло два продукта: воздушные питательные сливки для тела и ароматное молочко для повышения тонуса кожи. Кстати, в каждом из них есть мерцающие частицы. Так что теперь твоя кожа будет сиять всегда.

Коллагеновый крем-лифтинг SB-26, цена по запросу

Неплохая альтернатива салонным anti-age процедурам. Все, что нужно, — использовать его каждый день, и твоя кожа будет оставаться в тонусе и еще очень долго не потеряет свою эластичность.

Туалетная вода Missoni, цена по запросу

Этот свежий, сияющий и женственный аромат, словно легкое струящееся платье, подчеркнет твою женственность и обаяние.

Тональная основа и корректор Born This Way, Too Faced, 1990 р. и 2750 р.

Две универсальные и компактные новинки — в твоей сумочке они займут совсем немного места. Так что в нужный момент ты всегда сможешь поправить макияж и сиять от счастья.

Парфюмерная вода Gentleman, Givenchy, 6130 р.

Этот аромат настолько прекрасен, что им можно только восхищаться. В нем соединились притягательный ирис и строгое пачули, обжигающий черный перец и головокружительная черная ваниль. На мужской коже он звучит очень соблазнительно и сексуально.

Лимитированная палетка теней для век Raw Garden «Luna», Rouge Bunny Rouge, 4250 р.

Она найдена! Палетка, которая подойдет всем без исключения. В этой «малышке» собраны все необходимые оттенки для создания как нежного нюда, так и рокового макияжа.

Тонирующий уход Hyseac для комбинированной кожи, Uriage, 1215 р.

Фишка этого крема — универсальность. Он не только тонирует, но еще и борется с воспалениями, отшелушивает ороговевшие клетки. Согласись, для кожи с мелкими несовершенствами — то что надо!

Парфюм Breath, Sergey Gubanov EAU4U, 3000 р.

Этот парфюм напомнил нам изысканный десерт со свежими апельсинами, веточкой мяты, кокосовой стружкой, сладкой карамелью и мускатными орешками. Одним словом, для гурманов — самое оно!

Спрей для фиксации макияжа Skindinävia, Mary Kay, 1100 р.

Skindinävia — маленький помощник в борьбе за стойкость макияжа. Пару «пшиков» — и можешь быть спокойна: твой мейкап продержится сутки!

