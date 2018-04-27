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3D-принтер теперь может печатать сенсоры на коже человека
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3D-принтер теперь может печатать сенсоры на коже человека 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Технология 3D печати развивается и уже воспроизводит мягкие ткани, но американские ученые смогли применить 3D-принтеры и для других задач. Теперь с их помощью можно размещать электронные приборы прямо на коже человека. Для печати сенсоров были разработаны специальные чернила, в состав которых входят мелкие частицы серебра, вода и этанол, работающий как растворитель. Главное отличие этих чернил от других подобных материалов состоит в том, что их не нужно разогревать до большой температуры во время печати, поэтому электронный прибор можно без препятствий нанести на кисть человека. По словам одного из участников проекта, профессора Миннесотсткого университета Майкла МакАлпина, новая технология может найти широкое применение в армии. Для печати сенсоров или любых других электронных приборов достаточно иметь при себе легкий портативный принтер за 400 долларов. Солдат, положивший устройство к себе в рюкзак, сможет в любой момент без проблем воспроизвести на кисти все необходимое.
текст: Антон Кузнецов, фото: Pixabay
Женский форум
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