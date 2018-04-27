Мила Кунис показала стройную фигуру в юбке-карандаш

Мила Кунис позировала фотографам на красной дорожке кинофестиваля CinemaCon, что проходит в эти дни в Лас-Вегасе, США. Для выхода 34-летняя мама двоих маленьких детей выбрала простой, но достаточно эффектный наряд, который продемонстрировал ее стройную фигуру.

Нижнюю часть туалета Милы составила длинная юбка-карандаш в черно-зеленых пайетках и с высокой талией на ремне, а наверх она надела черную футболку с секретом сзади — открытой спинкой. Ее образ завершили лодочки с необычным дизайном. Завершили ее образ легкие неброские украшения — браслет, кольца, серьги.

Мила Кунис

Мила Кунис

На волосах Мила сделала структурированную, слегка волнистую укладку, а мейкап предпочла в сдержанных дымчатых тонах, которые отлично подчеркнули ее смуглую кожу и карие глаза.

Мила Кунис

На CinemaCon актриса представила новую комедию со своим участием — «Шпион, который меня кинул». По сюжету две подруги, Одри и Морган, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира.