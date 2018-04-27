Климова жестко высказалась о женщинах за 40‍ 

В одном из последних интервью звезда картин «Мы из будущего» и «Грозовые ворота» Екатерина Климова разоткровенничалась с журналистами о вопросах возраста. Она призналась, что не понимает дам, которые без должного внимания относятся к своей внешности. Несмотря на плотный рабочий график, она всегда находит время для ухода за своей кожей. Актриса признается, что ей гораздо комфортнее без косметики, но вот не закрашивать проступающую седину она считает неприемлимым.
Любопытно, что в период начала ее карьеры коллеги советовали ей сделать пластику лица. Хотя Екатерина и не считает себя красавицей, но ничуть не боится остаться без ролей из-за возрастных изменений. Наоборот, ей стало легче вживаться в разных персонажей и контактировать с кинодеятелями, передает Woman.ru. «Есть такая фраза, жестокая, возможно, но честная: „После сорока лет природе мы не нужны“. Ты уже выполнила свою функцию: родила ребенка, достигла чего-то в профессии. Все, что остается, — продолжать жить, чтобы мир тебя не отторгал», — считает Климова. Сейчас 40-летняя артистка замужем за своим коллегой Гелой Месхи и воспитывает четверых детей: Лизу, Корнея, Матвея и Бэллу.