Выбор блогера: 7 новых тональных кремов, которые нужно попробовать

Стойкий тональный крем для жирной кожи, обновленный тональный мусс Giorgio Armani, новый корейский тушон и другие важные новинки — в материале колумниста BeautyHack и автора блога BeButterfly Юлии Петкевич-Сочновой.

Тональный мусс Giorgio Armani Power Fabric Second Skin Makeup уже много лет — знаменитое средство марки, и наконец-то оно возвращается на прилавки! В 2016 году его сняли на доработку — не знаю точно, что они изменили, но могу с уверенностью сказать, что он остался таким же классным. Итак, это легчайшее тональное покрытие с бархатной, воздушно-пудровой текстурой, которая тает на коже и абсолютно незаметна. Если вам нужен невидимый тональный крем для самого естественного макияжа, то это он! При этом есть ощутимое выравнивание тона кожи и сглаживание ее рельефа. Надо отметить, что никаких серьезных проблем он не сможет скрыть, но если кожа сама по себе хороша, то вместе с Power Fabric станет идеальной.

Если в первую очередь вы ждете от тонального крема стойкости, то новинка M. A. C Studio Fix Fluid как раз про это. Естественный матовый финиш, средняя степень плотности и укрывистости — самое то для ежедневной носки, если другие тональные с кожи капитулируются раньше, чем нужно. И моя жирная кожа это подтверждает! Держится, не плывет и не блестит в течение нескольких часов — очень достойный результат. К слову, оттенков в линейке около 30 — впечатляет!

Конечно, подборка новых тональных кремов не может обойтись без кушона — совсем недавно корейцы выпустили Dr.Jart+ Derma Cushion SPF50+/PA+++, который понравится обладателям проблемной и жирной кожи, а также тем, кто хочет хорошей маскировки несовершенств без подчеркивания сухости, здорового финиша с легким сиянием и активного состава. Да, этот тональный работает не только над внешним видом, но и ухаживает за кожей: гиалуроновая кислота ответственна за увлажнение, каламин успокаивает и снимает покраснения, календула оказывает противовоспалительный эффект, а за бактерицидное и обеззараживающее свойства спасибо моринге масличной.

Еще одна новинка среди тональных кремов, созданная специально для проблемной кожи, — Uriage Hyseac 3-Regul Global Tinted Skin-Care SPF30. Это матирующий тональный крем, обладающий среднелегкой степенью укрывистости и мощным себорегулирующим и противовоспалительным эффектами. Также в составе есть молочная и салициловая кислоты, которые оказывают кераторегулирующее воздействие. К этому анти-акне коктейлю марка добавила солнцезащитный фактор SPF30, который как раз кстати — солнце радует нас уже почти каждый день. К недостаткам отнесу то, что тональный вышел всего в одном оттенке, и светлокожим не подойдет точно. У средства сильная отдушка.

Очень интересную новинку выпустили Erborian — BB Drops. Это бежево-персиковые капли, которые нужно добавлять в свой привычный дневной крем. В результате крем, помимо своих основных функций, будет давать легчайшее выравнивание тона кожи, а также он станет обладать цветокорректирующим свойством ­— с ним лицо выглядит более свежим и отдохнувшим, так как персиковый тон нивелирует сине-зеленые нюансы. Если вы не привыкли пользоваться тональным и ограничиваетесь одним дневным кремом, то это отличный вариант для его апгрейда. Также такое покрытие может служить базой под дальнейший макияж и дополнять последующий тональный крем. Кроме того, в составе у BB-Drops присутствует антиоксидантный комплекс, который помогает оттянуть время появления признаков старения кожи.

NARS Natural Radiant Longwear Foundation отличается от всех тональных в этой подборке очень высокой степенью тонирования — с ним лицо становится буквально чистым холстом! При этом нужно всего несколько нажатий на помпу — он очень пигментированный и, как следствие, экономично расходуется. Такой эффект отлично подходит для съемок и фотосессий, где лицо должно выглядеть идеально. На мой взгляд, это не вариант на каждый день, но тут, конечно, на вкус и цвет. Отдельный плюс — очень большое количество оттенков, среди которых можно подобрать самый подходящий.

На новый тональный Bobbi Brown Skin Long-Wear Weightless Foundation SPF 15 стоит обратить внимание уже только потому, что они сняли в своих роликах моделей с неидеальной кожей! Обязательно зайдите на сайт марки и посмотрите своими глазами, как выглядит проблемная кожа до и после нанесения этого тона. Степень маскировки у средства средняя, но его можно наслаивать для получения более выраженной маскировки. Стойкость, как и обещают, повышенная, поэтому он особенно должен понравиться обладателям жирной кожи.