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Водяновой посоветовали ботокс
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Водяновой посоветовали ботокс 

Клео.Ру 49 минут назад
Фото: Клео.Ру
Наталья Водянова — поклонница естественной красоты. Она не увлекается филлерами и новинками пластической хирургии. Однако некоторые поклонники заметили, что сейчас звезде не помешали бы инъекции ботокса.
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
26 Апр 2018 в 12:40 PDT  Накануне топ-модель опубликовала в Insta снимок без макияжа. «Чувствуется мне, что придётся выпить ведро кофе в ближайшие 6 дней. Отдых за плечами, а впереди #лондон #марсель #париж #токио #владивосток и #москва. Как вы думаете, я готова?!», — написала звезда.
Однако не все подписчики звезду поддержали: «Вам бы подтяжку сделать», «Вам, конечно, респект за смелость, но лоб выглядит не очень», «Как рыба замороженная», «Восхищаюсь вашей естественностью! Другие бы замазали морщинки в специальных программах для обработки) Но вообще специальные упражнения для лба помогут избавиться от морщинок, если вы против ботокса».
Впрочем, сторонников естественности тоже было немало: «Пусть разглаживают морщины те, кто собой не доволен и в себе не уверен, а женщина прекрасная душой, прекрасна и в естественном виде без уколов красоты», «Как же приятно смотреть на натуральную красоту»,
Кстати, сама Наталья недавно в интервью Vogue заметила: «Красота — это целая философия. Она не о том, как ты накрашена, а о том, что ты чувствуешь, о чем думаешь, что делаешь, к чему стремишься и какой выбор делаешь».
Звезда также сказала, что старается всегда быть на позитиве. «Мой путь был сложным, но он дал мне истоки жизненной силы, умение находить позитивное во всем».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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