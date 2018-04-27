Водяновой посоветовали ботокс

Наталья Водянова — поклонница естественной красоты. Она не увлекается филлерами и новинками пластической хирургии. Однако некоторые поклонники заметили, что сейчас звезде не помешали бы инъекции ботокса.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

26 Апр 2018 в 12:40 PDT Накануне топ-модель опубликовала в Insta снимок без макияжа. «Чувствуется мне, что придётся выпить ведро кофе в ближайшие 6 дней. Отдых за плечами, а впереди #лондон #марсель #париж #токио #владивосток и #москва. Как вы думаете, я готова?!», — написала звезда.

Однако не все подписчики звезду поддержали: «Вам бы подтяжку сделать», «Вам, конечно, респект за смелость, но лоб выглядит не очень», «Как рыба замороженная», «Восхищаюсь вашей естественностью! Другие бы замазали морщинки в специальных программах для обработки) Но вообще специальные упражнения для лба помогут избавиться от морщинок, если вы против ботокса».

Впрочем, сторонников естественности тоже было немало: «Пусть разглаживают морщины те, кто собой не доволен и в себе не уверен, а женщина прекрасная душой, прекрасна и в естественном виде без уколов красоты», «Как же приятно смотреть на натуральную красоту»,

Кстати, сама Наталья недавно в интервью Vogue заметила: «Красота — это целая философия. Она не о том, как ты накрашена, а о том, что ты чувствуешь, о чем думаешь, что делаешь, к чему стремишься и какой выбор делаешь».

Звезда также сказала, что старается всегда быть на позитиве. «Мой путь был сложным, но он дал мне истоки жизненной силы, умение находить позитивное во всем».