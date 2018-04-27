Монотени: 6 лучших вариантов для весеннего макияжа

Монотени удобны в использовании и всегда поместятся даже в самую маленькую сумочку. Мы нашли для тебя 6 вариантов, без которых просто не обойтись!

Тени MAC Cosmetics содержат насыщенные пигменты и хорошо держатся на веке. Кремовая формула без содержания талька создает гибридную текстуру с многогранным перламутровым покрытием, придавая взгляду сияние.

Mac Cosmetics, 1720 руб.

Mac Cosmetics, 1720 руб.

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Мерцающие тени CLARINS с эффектом пудры позволяют создавать насыщенный цвет, моделируя его интенсивность. Они подойдут и для дневного, и для вечернего макияжа. Благодаря отражающим частицам твои глаза будут сиять на солнце. Порошок бамбукового дерева обеспечивает стойкость до 10−12 часов даже без применения дополнительной базы под макияж. Касторовое масло смягчает кожу век, позволяя теням не скатываться и не осыпаться.

Clarins, 1749 руб. (на сайте Л’Этуаль)

Clarins, 1749 руб. (на сайте Л’Этуаль)

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Трехцветные запеченные тени Divage при нанесении раскрываются богатой палитрой, подчёркивая выразительность взгляда. Мягкая микропудра, входящая в состав теней, увеличивает стойкость, что позволяет макияжу сохраняться в течение всего дня, не осыпаясь. Тени можно наносить как сухим аппликатором для создания нежного сияния, так и влажным методом для придания макияжу яркого металлического блеска. Высокая концентрация цветовых пигментов помогает оставаться цвету насыщенным даже спустя 8 часов.

Divage, 330 руб. (на сайте Pudra)

Divage, 330 руб. (на сайте Pudra)

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Ультрамодные тени для век двойного эффекта от итальянского бренда COLLISTAR подчеркнут взгляд и защитят нежную кожу вокруг глаз от негативного влияния различных факторов. Входящие в их состав ингредиенты бережно питают и увлажняют чувствительные зоны, предупреждая их преждевременное старение. Широкая гамма оттенков даёт возможность подбирать цвет под тип внешности и одежду.

Collistar, 1 417 руб. (на сайте Л’Этуаль)

Collistar, 1 417 руб. (на сайте Л’Этуаль)

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Пигмент от Lasplash Cosmetics представлен в 30 оттенках и трех текстурах: матовой, искрящейся шиммерной и сияющей металлической. Их можно использовать в качестве блеска для губ.

Lasplash Cosmetics, 708 руб. (на сайте Pudra)

Lasplash Cosmetics, 708 руб. (на сайте Pudra)

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Водостойкие кремовые тени Givenchy самого модного в этом сезоне ежевичного оттенка придадут твоему взгляду магическое сияние. Тени легко наносить подушечками пальцев. Если захочешь сделать макияж более интенсивным, нанеси текстуру несколько раз.

Givenchy, 1699 руб. (на сайте Л’Этуаль)

Givenchy, 1699 руб. (на сайте Л’Этуаль)

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