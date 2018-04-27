Перестаньте завидовать инстадивам: дизайнер бикини показала, как девушки ретушируют неидеальные тела 

Девушки, признайтесь, как часто вы смотрите на звезд инстаграма, на их упругую кожу и идеальные формы, и думаете, что они прилетели с другой планеты, настолько идеальные у них тела? Так вот, расслабьтесь, это все ретушь. Дизайнер бикини Карина Ирби (Karina Irby) из Австралии раскрыла секрет идеальных тел инстадив.
Источник: Daily Mail
Публикация от KARINAIRBY (@karinairby)
20 Апр 2018 в 9:23 PDT 28-летняя австралийка показала в своем инстаграме, какими приемами пользуются девушки, чтобы выглядеть идеально на фотографиях. И дело вовсе не в позе и освещении.
Публикация от KARINA IRBY (@karinairby)
23 Апр 2018 в 5:22 PDT Карина Ирби опубликовала на своей странице видео: слева фотография Карины «без прикрас», а справа — трансформация тела в фотошопе.
«Представляю вам классическое «редактирование инстадевушек»: кожа становится более гладкой, попа — лучше, грудь — больше, талия — меньше, а самоуверенность в интернете просто крышу сносит», — написала Карина.
Публикация от KARINAIRBY (@karinairby)
17 Апр 2018 в 1:42 PDT Изменения коснулись не только фигуры, но и лица: Карина разгладила кожу, убрала прыщи и немного вытянула лицо.
Публикация от KARINAIRBY (@karinairby)
26 Мар 2018 в 3:34 PDT Девушка считает, что инстадивы прибегают к таким уловкам из-за неуверенности в себе.
«Когда мы были молоды, нам было все равно, как мы выглядим, мы не сравнивали себя с другими. Будь то социальные сети, журналы, фильмы, Голливуд… Что-то меняется, и мы начинаем бесконечно себя сравнивать с остальными и стремимся стать теми, кем мы не являемся».
Публикация от KARINAIRBY (@karinairby)
21 Мар 2018 в 3:05 PDT Карина призвала своих подписчиков преодолеть неуверенность и наконец начать себя любить такими, какие они есть.
Публикация от KARINAIRBY (@karinairby)
14 Мар 2018 в 6:22 PDT «Чем быстрее мы примем себя такими, какие мы есть, и будем меньше обращать внимание на критику со стороны остальных, тем счастливее мы будем».
Публикация от KARINAIRBY (@karinairby)
11 Мар 2018 в 1:42 PST