Просто выспалась: почему Бейонсе не дашь 36

Комментирует Мария Колдашева, врач-косметолог, дерматовенеролог клиники «Премиум Эстетикс»

«Отмечу сразу, что кожа у Бейонсе достаточно плотная и толстая. Именно поэтому у певицы практически нет мимических морщин. Необходимости в ботулинотерапии, к которой прибегает большинству женщин в ее возрасте, у нее нет. Но все же, на лице заметны носогубные складки (следы фото и хроностарения), поскольку кожа достаточно толстая, они поверхностные. В принципе их можно скорректировать с помощью аппаратных методик или же инъекциями филлеров, но очевидно, что Бейонсе возрастные изменения не беспокоят.

Бейонсе не так давно стала мамой, что отразилось и на ее лице. Из-за перепадов гормонального фона у певицы отмечается птоз кожи (как проявление хроностарения). Опять же Бейонсе его не корректирует, хотя это и можно сделать, выполнив процедуру контурной пластики в нижней и средней трети лица или же прибегнув к аппаратным методикам, например, сделать курс термолифтинга или термаж.

Также заметны возрастные изменения в области шеи, бросаются в глаза так называемые «кольца Венеры», и общее ухудшение тонуса в этой зоне. Эти проблемы также можно успешно корректировать с мощью различных методов аппаратной и инъекционной косметологии.

Скорее всего Бейонсе прибегала к легким лазерным процедурам, которые позволяют сохранить сияющий цвет кожи, ровный рельеф, а так же замедлить возрастные изменения. Но в последний год, возможно, из-за кормления малышей, певица вряд ли делала лазерную шлифовку. При увеличении фото на коже заметен неровный рельеф, который является следствием активного использования тональных средств, корректоров, пудры — вся эта тяжелая артиллерия сказывается на состоянии кожи не лучшим образом.

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Я не исключаю, что Бьонсе регулярно прибегает к инъекциям биорепарантов, которые позволяют поддерживать качество кожи на высоком уровне: ее плотность, эластичность, увлажненность.

Из пластических операций очевидна пластика носа. На ранних фотографиях певицы его крылья и спинка значительно шире, чем на более поздних. И, конечно же, бросается в глаза пластика груди. Надо сказать, что сделаны обе операции с большим мастерством — результаты ринопластики и мамопластики естественны и гармоничны».