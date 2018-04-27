5 бьюти-гаджетов из Японии, которые похожи на орудия пыток, но на самом деле нет

Чистая, фарфоровая кожа японок без единой морщинки и изъянов — часто следствие не только правильного питания, мягкого климата и косметики с натуральным составом. Чтобы оставаться вечно молодыми, девушки прибегают к нетрадиционным средствам в уходе. Мы выбрали несколько самых необычных и странных гаджетов, продлевающих молодость и красоту. Советуем к ним присмотреться повнимательнее.

Тренажер для мышц лица Face Slimmer

Если хочешь избавиться от мимических морщин, а также повеселить близких, то обрати внимание на этот тренажер, который произвел настоящий фурор на японском рынке. Производители уверяют, что этот гаджет подтягивает и возвращает коже тонус лучше всяких пластических операций. Тренажер работает по принципу эспандера, только для рта. Надев «силиконовые губы», нужно в течение нескольких минут старательно проговаривать гласные — такая гимнастика задействует те мышцы лица, которые отвечают за четкие контуры и упругость кожи. Выпрямитель носа Beauty Lift High Nose Electric

Специально для тех, кто мечтает об идеальном профиле и аккуратном, тонком носе, как у голливудских знаменитостей, в Японии был придуман этот гаджет. На первый взгляд кажется, будто он для пыток, но на самом же деле это обычный электро-стимулятор для создания желаемой формы носа. Он работает от стандартной батарейки, генерируя слабые электрические импульсы и постепенно моделируя очертания носа. Если верить инструкции, то при ежедневном использовании гаджета в течение всего трех минут уже через месяц ты добьешься желаемой формы. Прибор против мешков под глазами Eye Slack Haruka Electric

А этот гаджет против мешком и синяков под глазами понадобится тем, кто ведет ночной образ жизни. Плотно прилегая к поверхности кожи, массажные накладки начинают вибрировать и генерировать тепло, которое позволяет снять отек и выровнять тон кожи. В отличие от предыдущего гаджета из нашей подборки, этот прибор не создаст болевых ощущений, что делает его использование максимально комфортным. Маска для подтяжки лица Houreisen Face Exercise Mask

Разнообразие японских бьюти-гаджетов для омоложения действительно поражает воображение. Вот очередной прибор, который поможет вернуть былую упругость и подтянутость коже. Надев лифтинг-маску, следует вытянуть губы трубочкой и попытаться в таком положении разговаривать не менее десяти минут. Как обещают производители, результат не заставит себя долго ждать и уже через пару процедур ты заметишь видимый результат. Антивозрастной тренажер для подбородка Rhythm Slim Chin Muscle Exercise