Видео: превратите дневной макияж в вечерний за пять минут

Международный арт-директор Bobbi Brown Эдуардо Феррейра выполнил два образа для владелицы салона Keep Looking Ксении Шиипловой: легкий дневной макияж, который трансформируется в вечерний образ в три движения. Смотрим результат!