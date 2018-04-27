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Видео: превратите дневной макияж в вечерний за пять минут
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Видео: превратите дневной макияж в вечерний за пять минут 

BeautyHack.ru 37 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Международный арт-директор Bobbi Brown Эдуардо Феррейра выполнил два образа для владелицы салона Keep Looking Ксении Шиипловой: легкий дневной макияж, который трансформируется в вечерний образ в три движения. Смотрим результат!
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