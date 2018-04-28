Особая зона: неожиданные факты о женской груди

Особая зона: интригующие факты о женской груди

Женская грудь всегда приковывала взгляды: дамы мечтали об идеальной груди, чтобы чувствовать себя красивыми, а мужчины считали ее самой привлекательной частью фигуры. По своей природе грудь притягивает большое количество внимания и имеет массу увлекательных особенностей.

Похудение

Многие замечали, что вес девушек соответствует размеру ее тела и это объясняется тем, что при наборе 1 кг веса грудь увеличивается на 20 г. Это правило действует и в обратном направлении, поэтому после похудения грудь теряет массу.

Япония

В Японии самая маленькая грудь считалась наиболее привлекательной и многие женщины этой страны хотели заполучить себе этот эталон красоты. В прошлом девушки с пышным бюстом специально утягивали грудь полотном, чтобы зрительно уменьшить ее в размере.

Размер

Согласно статистике, 58% женщин выбирают бюстгальтеры по приблизительным меркам, поскольку не знают своего истинного размера. Однако такой подход к выбору белья может навредить здоровью и красоте груди.

Увеличение

Больше 70% женщин мечтают изменить форму или размер своей груди и зачастую такое желание возникает не из-за непривлекательного внешнего вида. Хирурги отмечают, что на пластические операции в большинстве случаев женщины соглашаются из-за неуверенности в собственной красоте.

Амазонки

Согласно легендам, Амазонки еще в детском возрасте отрезали или обжигали себе правую грудь. Предполагается, они делали это, чтобы облегчить взаимодействие с луком или устрашать врагов.

Бюстгальтер

Первый в мире бюстгальтер появился в 1886 году в Англии и назывался приспособлением для улучшения формы груди. Он имел круглую форму и напоминал чайные ситечка, скрепленные лентой.

Бодибилдинг

У девушек, которые профессионально занимаются бодибилдингом, есть повышенный риск лишиться груди или сделать ее очень маленького размера. Дело в том, что физические нагрузки в этом виде спорта очень быстро перерабатывают жир в мышцы, а грудь в основном состоит именно из жира.