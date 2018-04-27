Кто на новенького? Бьюти-открытия апреля

Солнце, пьянящий воздух, гомон птиц, теплый ветер — весна всегда дарит нам красоту. А бьюти-индустрия спешит за прекрасным временем года и преподносит свои новинки. В этом обзоре — фантастические новинки апреля, которые сделают вас еще прекраснее!

Косметики много не бывает, как бы мужчины ни утверждали обратное. А уж сейчас, весной, когда так хочется обновлений, не обойтись без новых косметических приобретений. Тем более, новинки апреля действительно порадуют вас!

ВКЛЮЧИ ЯРКОСТЬ! L'Oreal Paris представляет новые, совершенно безбашенные оттенки вошаутов Colorista. Они подойдут и блондинками и брюнеткам и обеспечат вам необыкновенно яркий и жизнерадостный цвет на 1-2 недели.

НЕТ КУПЕРОЗУ! Ломкие сосуды и покраснение — не просто эстетический недостаток, а заболевание кожи. Немецкие ученые в сотрудничестве с производителями инновационного косметического бренда Phyris (Германия) получили активное вещество из фермента термофильных бактерий и создали КРЕМ КУПЕРОЗ-КОНТРОЛЬ В результате клинических испытаний с применением термографии зафиксировано уменьшение признаков купероза до 34% после 28 дней применения препарата. Крем укрепляет сосуды, уменьшает покраснение, стимулирует обмен веществ, омолаживает кожу. Дополнительные бонусы: жемчужно-зеленые пигменты, моментально маскирующие покраснение, и Age-Control— Complex, эффективно омолаживающий кожу.

ТАЙСКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ Лимитированная коллекция Thalgo Ко Тао — это SPA процедуры для лица и тела, вдохновленные путешествием в Таиланд. Три роскошные новинки переносят нас в сердце Красного моря лотосов: Нежный увлажняющий крем Ко Тао заряжает кожу энергией. Вода морских источников Seve Bleue препятствует дегидратации кожи, а экстракт красной водоросли Kappaphycus Alvarezii практически идентичен минеральному составу крови. Он активизирует естественное сияние, а также выполняет барьерную функцию. Скраб с освежающей гелевой текстурой очищает кожу от отмерших клеток, помогает контролировать выработку себума и придает естественное сияние. Сухое масло с ароматом лотоса быстро впитывается, не оставляя жирной пленки, придает коже невероятную гладкость и оставляет роскошный шлейф.

ЗАРЯДИСЬ ЭНЕРГИЕЙ! Концентрат, содержащий 5% чистого витамина С, от компании Dr. Pierre Ricaud интенсивно регенерирует, выравнивает и разглаживает кожу, освежает цвет лица. Чистый витамин C — это природный антиоксидант и один из самых эффективных витаминов, помогающих бороться со старением. Витамин C хранится отдельно и добавляется в сыворотку непосредственно перед ее использованием, полностью сохраняя свежесть и эффективность. Эффект заметен сразу! Кожа восстанавливается на 91% и становится более гладкой на 84%.

ДОБАВЬ ОБЪЕМА! Знакомьтесь: тушь Avon True «СуперОбъем»! Когда ты готовишься к важному событию — быть звездой на своем дне рождения или блистать на красной ковровой дорожке перед премьерой в театре — ты до мелочей продумываешь свой образ и в назначенную дату выглядишь безупречно. Идеальные ресницы — объемные, невероятно густые и без комочков позволят создать торжественный образ каждый день. Формула с комплексом Smart Fiber Volume Builder Complex содержит фибро-волокна различного размера, которые мгновенно обволакивают реснички и придают им максимальный объем. Миндалевидная щеточка повторяет естественную линию ресниц, создавая при этом push-up эффект.

НИКАКИХ НЕСОВЕРШЕНСТВ! Инновация: Effaclar DUO (+) лаборатории La Roche Posay против повторного образования несовершенств. За счет добавления двух новых активных компонентов — Aqua Posae Filiformis и Mannose — продукт восстанавливает микробиом кожи, что помогает сократить количество появляющихся воспалений. Лёгкий крем-гель Effaclar DUO (+) увлажняет кожу 24 часа и обеспечивает длительный матирующий эффект. Средство содержит Прокерад, предупреждающий появление остаточных следов от несовершенств (постакне) в виде красных и тёмных пятен.

СИЛЫ ЕСТЬ! Ученые P&G создали и запатентовали революционную формулу шампуня Pantene, которая меняет представления о процессе мытья волос. Новый Pantene не только очищает волосы, но и питает их благодаря богатой липидами формуле Pro-V Nutrient Blends™, которая делает структуру волос на 100% прочнее. Посол красоты Pantene фигуристка Евгения Медведева призналась: «Я никогда не мыла голову каждый день, но с новым шампунем Pantene могу это позволить. Чувствую, как волосы становятся более сильными и здоровыми. Такого эффекта я не помню ни от одного средства, которое я пробовала раньше».

МЕРЦАЙ, ВЛЮБЛЯЙ! MIXIT создали сливки Get Naked Body Fluid, которые с первого прикосновения окутывают нежностью и влюбляют в себя навсегда. В его составе миллионы мерцающих частичек, чтобы кожа обрела благородное сияние и притягательность. Но главный секрет, как всегда, кроется в самом сердце — в натуральных компонентах воздушных сливок. Масло индийской гарцинии делает кожу мягкой и устраняет шелушения. Масло жожоба защищает от внешних воздействий, чтобы можно было загорать. Экстракт цветов мимозы создаст лимфодренажный эффект, чтобы навсегда забыть об отечности.

БЕЗ ПОТА, БЕЗ ПЯТЕН! Дезодорант-антиперспирант 6 в 1 Защита Нон Стоп 48 часов от GARNIER позволяет коже дышать и при этом обеспечивает абсолютную защиту как от запаха на коже, так и от следов на одежде. Выпускается в виде спрея и роликового дезодоранта, что позволяет выбрать комфортный лично вам вариант. Средства обогащены минералом перлит — мощным натуральным абсорбентом вулканического происхождения, который эффективно поглощает влагу в течение длительного времени.

КЛУБНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ! Бальзам для губ «Клубничный блеск» от Himalaya Herbals смягчает и увлажняет кожу губ, а также придает им глянцевый блеск. Богатый растительными маслами бальзам содержит: масло семян клубники, оказывающее антиоксидантный эффект, и масло абрикосовых косточек, успокаивающее и предупреждающее образование трещин.