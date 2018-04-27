10 надежных дезодорантов и антиперспирантов этой весны

Sesderma Dryses Deodorant for Women

Sesderma разработала линию средств Dryses, позволяющих справиться с проблемой потоотделения и неприятным запахом. Как раз для тех, кто много тренируется, еще больше нервничает и может похвастаться нестабильным гормональным фоном. Линия представлена антисептическими и антибактериальными дезодорантами, которые обещают помочь вам забыть о всех этих вопросах. Кстати, дезодорант Sesderma рекомендуется наносить не с утра, а перед сном — сразу после душа. Смотрите не запутайтесь.

Дезодорант-спрей Uriage с квасцовым камнем

Легкий и невесомый Uriage — как раз для тех, кто терпеть не может липкое ощущение дезодоранта на коже. Преимуществ у него более, чем достаточно: гипоаллергенный, без спирта и парабенов, имеет почти незаметный приятный аромат, не оставляет следов и подходит для чувствительной кожи. Можно 24 часа не беспокоиться вообще ни о чем, при этом получить еще и увлажнение кожи.

Дезодорант после эпиляции ACADEMIE Это не просто дезодорант, а еще и средство после депиляции. Он способен избавить кожу от негативных последствий после депиляции, при этом снизить потоотделение и увлажнить кожу. К слову, он даже рост волос замедляет! Как вам такая супер-способность?

ДЕЗОДОРАНТ-АНТИПЕРСПИРАНТ Ciel Spa Harmony «Восстановление и уход»

Еще один верный помощник после депиляции, потому что заживляет мелкие повреждения и восстанавливает кожу. При этом он быстро высыхает, поэтому собираясь в спешке пятен на черной водолазке вы не обнаружите.

Garnier Mineral Deodorant Защита 6 Надежный дезодорант от Garnier с натуральным составом не пересушивает кожу, а увлажняет и ухаживает. Кожа дышит, одежда не пачкается и не пропитывается запахом дезодоранта.

Дезодорант-антиперспирант Dove Original

Антиперсперант-аэрозоль от Dove хорош тем, что избавит от волнений на все 48 часов, еще и может похвастаться составом, на 1/4 состоящим из увлажняющего крема.

Фитодезодорант «Чистая линия» «Защита от запаха и влаги»

Фитодезодорант понравится тем, кто любит все натуральное и ценит полезные свойства растений, произрастающих на родных российских широтах. «Чистая линия» выпустила как раз такой продукт с тонким ароматом вербены и целым букетом трав в составе, которые защитят от запахи в влаги на целых 2 дня.

Дезодорант Fa «Ритмы острова Гавайи Fun»

Если вам подавай сладенькие фруктовые ароматы — вот вам новый Fa с ароматом ананаса и цветка франджипани. Заряжен на отпуск, море и отдых. Если это не ваш случай — у Fa есть и более спокойные ароматы, которые почти никак о себе не заявляют и не будут раздражать особо чувствительный нос.

Антиперспиранты Nivea «Черное и белое»

Лимитированная коллекция антиперспирантов Nivea понравится тем, кто опасается появления желтых или белых следов на ткани. Он защитит и черные, и белые вещи, а вас — от пота и запаха на все 48 часов.

Дезодорант-антиперспирант Adidas Climacool

Спортсменами и фитоняшкам посвящается. Adidas как обычно позаботился об адептах ЗОЖ и придумал дезодорант с нанокапсулами свежести, которые активируются, когда вы испытываете максимальные нагрузки! Так что даже если вы соберетесь на 6-часовой забег или на соревнование по кросс-фиту, о том, что с вас сходит 7 потов, не узнает никто.