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«Не узнать»: Ёлка без макияжа стала совершенно другим человеком
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«Не узнать»: Ёлка без макияжа стала совершенно другим человеком 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Ёлка всегда отличалась ярким сценическим образом с замысловатыми нарядами и прическами. А потому без косметики и в простой одежде звезда преобразилась настолько, что ее едва узнали.
Стас Костюшкин обнародовал снимок, на котором запечатлен вместе с исполнительницей Ёлкой, однако, к удивлению публики сети, звезду едва ли можно было узнать. Будучи без косметики, с распущенными волосами и в кепке, певица широко улыбалась и казалось, что черты ее лица будто бы стали другими.
«Встреча с этим прекрасным человеком всегда невероятный заряд добром и духовностью», — сделал комплимент коллеге Стас и добавил, что на фотографии рядом с ним стоит Ёлка. Собственно, если бы не эта подпись, пользователи сети и не узнали бы знаменитую певицу, поскольку, как оказалось, без привычного всем сценического образа, состоящего из сложных причесок и броского макияжа, артистка выглядит совершенно по-другому.
Пораженные этим фактом, почитатели, впрочем, лестно отозвались о природной красоте артистки, признав, что она красива и без слоя макияжа на лице, а также отметили, что, сияя своей улыбкой, певица выглядит особенно одухотворенной и счастливой. «Лиза какая-то неземная» «Ой, я сначала не узнала Ёлку. Смотрю, и понять не могу, кто это» «Что в ней изменилось?» «Ёлку еле узнала» «Лиза такая тут милая, без косметики красотка» «Ого, совсем не узнать! Как будто это два разных человека»
К слову, ранее поклонники певицы зачастую восторгались теми ее преображениями, над которыми честно поработали стилисты. К примеру, укоротив свои длинные локоны, Ёлка напомнила публике Жанну Д’Арк. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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