Консилеры, которые скроют круги под глазами

Рассказываем, какие средства помогут выглядеть свежей и отдохнувшей даже в том случае, если здоровый восьмичасовой сон — недостижимая мечта, а темные круги под глазами — грустная реальность.

Select Moisturecover Concealer, MAC Визажисты MAC знают толк в том, что связано с идеальным тоном. Поэтому без консилера Select Moisturecover этот рейтинг не мог обойтись. Покрытие средней плотности замаскирует темные круги, но не вызовет проблем с растушевкой. Держится хорошо, а если хотите не беспокоиться весь день, просто зафиксируйте консилер сверху пудрой. Еще один плюс — удобный аппликатор (это еще и вопрос гигиены).

Консилер Select Moisturecover Concealer, MAC (1 650 руб.)

Radiant Creamy Concealer, Nars

У этого консилера достаточно плотная текстура, так что качественно растушевать его не так просто. Зато он скроет даже самые пугающие синяки под глазами и стойко выдержит весь день без обновления. Светоотражающие частицы дают легкое мерцание — взгляд выглядит свежим и открытым.

Консилер Radiant Creamy Concealer, Nars (2 349 руб.)

Mastertouch Concealer, Max Factor

Неплохой эффект за небольшие деньги. Растушевывается очень легко благодаря жидкой текстуре, но не растекается. Без проблем перекрывает следы бессонной ночи, но из сумочки его лучше не выкладывать: через пару часов придется вновь пройтись средством под глазами.

Консилер Mastertouch Concealer, Max Factor (381 руб.)

The Eraser Eye Concealer, Maybelline

С этим консилером никто не догадается, что ваш сияющий взгляд не результат щедрости матушки-природы. Средство очень легкое, буквально невесомое. Растушевывается идеально, выглядит максимально натурально. Минус один: если с бессонницей вы на «ты», он не поможет. Но не очень критические синяки скроет.

Консилер The Eraser Eye Concealer, Maybelline (550 руб.)

Fix It Concealer, Dior

Не бойтесь вида этого стика: он дает не плотное, а, наоборот, легкое и невесомое покрытие. Как раз такое, как нужно для области под глазами. Следы усталости при этом перекрывает хорошо. Не пересушивает нежную кожу, так как в составе есть увлажняющие масла.

Консилер Fix It Concealer, Dior (2 600 руб.)

Cover Perfection Tip Concealer, The Saem

Дает достаточно плотное покрытие (если что, поможет не только в маскировке темных кругов, но и других несовершенств кожи), но не скатывается и достаточно легко распределяется. Держится это средство из Южной Кореи стойко: смело можете оставлять тюбик дома — освежать макияж не придется. Цена тоже радует.

Консилер Cover Perfection Tip Concealer, The Saem (450 руб.)

All About Eyes Concealer, Clinique

Одно из главных преимуществ этого продукта — он не только маскирует несовершенства, но и ухаживает за нежной кожей вокруг глаз. Расходуется очень экономно и все свои задачи выполняет на отлично.

Консилер All About Eyes Concealer, Clinique (1 407 руб.)

Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите