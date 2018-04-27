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Косметические новинки, которые точно вам понравятся!
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Косметические новинки, которые точно вам понравятся! 

Popcake.tv 52 минуты назад
Фото: Popcake.tv
Неделя подходит к концу, и мы готовы поделиться интересными новостями. Многие бьюти-бренды выпустили интересные новинки, мимо которых наша редакция не смогла пройти. Сегодня в нашей подборке мы расскажем про продукты, которые вам обязательно нужно попробовать этой весной.
Isadora В жаркий сезон использовать плотный тональный крем не лучшее решение. Шведский бренд позаботилась об этом и выпустила легкий кушон. Новинка за считанные секунды поможет создать вам гладкую безупречную кожу. Дополнением станет увлажнение и детокс-эффект. Однако, если вы страдаете акне, стоит понимать, что один кушон не скроет недостатков.
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Подводка для глаз от Мы уже писали о том, как сделать яркие стрелки. Сегодня мы познакомим вас с новыми цветными подводками для глаз от. Даже если вы не оканчивали художественную школу и ровную линию рисуете только по линейке, поможет создать идеальный макияж. Подводка не потускнеет и не осыпется в течения дня, а разнообразие цветовой палитры наполнит каждый день новыми красками.
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Тональная основа Если вы не любите использовать плотные тональные средства, то это новинка точно для вас. Бренд выпустил жидкую основу для лица, которая легко замаскирует недостатки. В составе содержится масло Жожоба, которое успокоит раздраженную кожу и придаст ей сатиновое сияние. Для нанесения достаточно капель средства.
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Сыворотка для тонуса груди и декольте Лето скоро! Пора снимать теплые куртки и свитера. Оголяем зоны декольте и выбираем короткие юбки! Для того чтобы кожа всегда была гладкой и безупречной, необходимо использовать сыворотку от. Кофеин и гидролат зеленого чая помогут помогут держать тело в тонусе, а дополнением станет легкое сияние.
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Насыщенный крем «Интенсивное увлажнениеЧ», Главным ингредиентом новинки является клеточная вода эдулиас, которая справится даже с самой сухой кожей. Текстура новинки легкая и приятная, после нанесения кожа приобретает здоровый блеск. Средство идеально подойдет для вечернего ухода или в качестве базы под макияж.
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