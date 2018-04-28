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Снова праздник: ИЛЬ ДЕ БОТЭ дарит VIP-карты
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Снова праздник: ИЛЬ ДЕ БОТЭ дарит VIP-карты 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Майские праздники уже на носу, а где праздники — там и подарки! Рассказываем, почему вам срочно нужно посетить ИЛЬ ДЕ БОТЭ в ближайшие дни.
Отличные новости для клиентов сети магазинов косметики и парфюмерии ИЛЬ ДЕ БОТЭ — теперь каждый посетитель, сделавший покупку на 2 500 рублей в любом магазине сети (онлайн-магазин и мобильное приложение тоже считаются), получит VIP-карту. Она дает возможность совершать покупки с максимальной выгодой — скидки достигают 25%.
Раньше VIP-карту можно было получить только после накопления на скидочной карте магазина 50 000 руб. Но спешите — акция действует до 30 апреля! А вдохновиться идеями для покупки, а также узнать об идеальных средствах для своего типа кожи вы сможете здесь.
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