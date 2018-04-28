Проверено на себе: работает ли beauty-хак по очистке косметических спонжей в микроволновке?

С чего все началось Сейчас многие уже не представляют себе макияж без косметического спонжа, который с успехом заменяет полный набор кистей и пуховок. С появлением чудо-губки из мягкого пористого материала визажистам жить стало гораздо лучше и веселее. Спонж позволяет без труда растушевать тональное средство, консилер, пудру и румяна любой текстуры. Есть, правда, один нюанс: очищать спонжи от остатков косметических средств довольно сложно. Поэтому в сети время от времени появляются бьюти-хаки, как быстро и эффективно очистить этот гаджет. Один из таких способов, который активно пропагандируют в социальных сетях, — погрузить спонж в мыльный раствор, поставить в микроволновую печь на минуту, и — вуаля! — спонжик как новенький.

Oh my god pic.twitter.com/6En4oL4tuv

— vic (@sIaydelano) 28 марта 2018 г. Следственный эксперимент Результаты на фотографиях впечатляют. Неужели все так просто и больше не придется по несколько раз намыливать испачканные в тональном креме спонжи для макияжа? Наша редакция провела эксперимент и проверила, работает ли этот экспресс-способ на деле. Мы взяли несколько спонжей для макияжа разной формы и плотности и испачкали их в тональном креме, пудре и кремовых румянах, погрузили в мыльный раствор и, следуя интернет-инструкциям, поместили в микроволновую печь ровно на минуту. Чуда, увы, не произошло. Вода хоть и стала мутной — красители частично вымылись — спонжи все равно остались грязными, и их явно придется мыть еще раз. Лучше всего смылась пудра, а вот жидкие текстуры — тональный крем и кремовые румяна, которые гораздо сильнее въедаются в материал, — остались. Способ, к сожалению, нельзя считать универсальным: он точно не заменит вам привычную процедуру очищения косметических инструментов. Вопрос эксперту: как правильно очистить спонж для макияжа? Популярный в интернете способ оказался не рабочим, а значит, вопрос, как эффективно очистить спонжи для макияжа, до сих пор открыт. С ним мы и обратились к специалисту. Елизавета Широбоких, врач-косметолог Очищение инструментов для макияжа — не поле для экспериментов. Пользуюсь подобными: непроверенными, но тем не менее популярными в сети способами, вы рискуете не до конца очистить инструмент. А это, в свою очередь, отразится на состоянии кожи. Использование грязных инструментов может привести к негативным последствиям: Закупорке пор. Все знают, что нельзя трогать лицо грязными руками. В неочищенных кистях и спонжах для макияжа бактерий не меньше, чем на руках. При этом, перенося их с лица в пудреницу и обратно, вы даёте их колониям возможность разрастаться. Раздражению кожи. На поверхности грязных инструментов для макияжа остаются комочки теней и тонального крема, которые затем подсыхают и, словно наждачная бумага, повреждают верхний слой кожи. Это незаметный и медленный процесс, который в конце концов приводит к появлению воспалительных элементов. Увеличению числа морщин. Грязные инструменты усиливают окислительные процессы, которые происходят в коже. Это приводит к разрушению коллагена, ответственного за ее упругость, и запускает процесс преждевременного старения. «Я советую очищать инструменты для домашнего использования минимум 2-3 раза в неделю, а профессиональным визажистам — после каждого клиента» Кисти из натурального ворса достаточно опускать в емкость с водой и разведенным в ней шампунем. Для синтетических кистей и спонжей для макияжа подойдут более сильные чистящие средства — например, для мытья посуды. Но лучше всего использовать специальные составы, которые продают в корнерах профессиональной косметики и на beauty-выставках. Профессионалам следует мыть кисти и спонжи после каждого клиента и замачивать в специальном дезинфицирующем растворе, а после отжимать чистой салфеткой.