10 лучших минеральных пудр для макияжа

Каждая женщина стремится выглядеть как можно лучше в любом возрасте. Сами представления о красоте из сезона в сезон могут меняться на полностью противоположные — взять хотя бы форму бровей. Но главной всегда остается кожа, которая должна выглядеть здоровой, ухоженной и сияющей — в этом случае любой макияж, от нюдового и незаметного до драматичного и подчеркнуто театрального, будет смотреться потрясающе.

К сожалению, далеко не всех из нас природа наградила идеальными чертами лица и ровной, шелковистой кожей, на которой нет никаких несовершенств, покраснений и морщинок. Жительницы больших городов часто с огорчением видят на лице различные высыпания, сокрушаются по поводу маленьких шрамов от угрей и расширенных пор, стараются маскировать шелушения, жирный блеск и возрастные изменения. В таких случаях чаще всего принято пользоваться разнообразными матирующими и маскирующими средствами, среди которых особое место занимает пудра. Это средство есть в косметичке любой женщины, даже если она практически не красится в повседневной жизни.

Виды пудры

Все пудры, компактные или рассыпчатые, которые можно отыскать в магазинах косметики и парфюмерии, бывают двух типов — минеральные и органические. Минеральные, то есть полностью натуральные, пудры использовались женщинами в разных странах начиная с эпохи фараонов в Древнем Египте — и так оставалось вплоть до проникновения химических открытий в бьюти-индустрию, когда производителям стало удобно и крайне выгодно применять синтетические компоненты при изготовлении пудры.

Внешне разницы между этими видами пудры практически нет, но ощущения при использовании минеральной пудры совершенно другие. Первыми внимание на минеральную косметику в 70-х годах прошлого столетия обратили косметологи и пластические хирурги: в частности, выяснилось, что минеральная пудра не вызывает аллергий и раздражений на коже после процедур чистки или подтяжки, она не забивает пор и не скатывается в мимических морщинках на лице даже после целого дня.

Состав и свойства минеральных пудр

Практически во всех случаях минеральная пудра отличается рассыпчатой консистенцией, хотя в последнее время можно найти и прессованные варианты без добавления искусственных синтетических ингредиентов; современные технологии позволяют производителям выпускать ее в такой форме без дополнительных вредных составляющих. В ее составе непременно должны присутствовать только минеральные компоненты естественного происхождения без добавления масел и консервантов.

В случае неукоснительного соблюдения этого правила минеральная пудра будет гипоаллергенной, а ее антисептические и бактерицидные свойства принесут коже немало пользы.

Настоящая качественная минеральная пудра предполагает отсутствие консервантов, в ней не должно быть даже минимального количества талька, отдушек, парабенов, воска в любом виде, фтолатов или масел любого происхождения.

Красителей в минеральной пудре высокого качества тоже быть не должно — оттенок, который проявляется на коже, достигается за счет использования обработанного оксида железа, который входит в состав этого бьюти-продукта.

Компоненты минеральной пудры

Любая из имеющихся на рынке вариантов пудры включает в себя следующие компоненты, количество которых может варьироваться, но заменять их ничем нельзя.

Оксид цинка

Это общеизвестный антисептик, он способен защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета — его уровень SPF около 15.

Диоксид титана

С его помощью очень хорошо скрывать недостатки и неровности кожи. Другое его отличное качество — удерживать влагу в верхних слоях кожи. Именно его наличие в составе позволяет использовать минеральную пудру, достигая эффекта тонального крема.

Нитрид бора

Он придает коже мягкое естественное свечение, бережно и деликатно маскируя несовершенства.

Алмазная пудра

Тоже способствует долговременному красивому сиянию кожи, предотвращает появление возрастных изменений кожи, обладая антиоксидантными и защитными свойствами.

Оксид железа

Это натуральный пигмент, который отвечает за многообразие гаммы возможных оттенков пудры, которую тоже нужно подбирать под естественный врожденный тон кожи.

Алюмосиликаты

Эти вещества замечательно смягчают кожу, делая ее очень нежной и шелковистой, и обладают при этом светоотражающими свойствами. В сумме это очень улучшает внешний вид кожи.

Другие компоненты

Некоторые производители в стремлении повысить качество бьюти-продукта добавляют в состав аквамарин, турмалин и цитрин — эти камни, размолотые до состояния невесомой пыли, тоже обладают рядом целебных качеств. Они придают коже дополнительное ровное сияние без эффекта жирного или неестественного блеска, улучшают микроциркуляцию крови в верхних слоях и обеспечивают устойчивую защиту от внешних факторов в течение всего дня.

Достоинства минеральной пудры

Минеральную пудру очень легко наносить, она позволяет коже дышать, не забивая поры, ложится очень тонким слоем, при этом великолепно маскируя видимые несовершенства и недостатки.

Такая пудра подходит для любого типа кожи, включая очень чувствительную и склонную к аллергиям, поскольку не вызывает раздражения и помогает избавлению от шелушения.

Минеральная пудра обладает легким водоотталкивающим эффектом и при этом эффективно удерживает влагу в верхних слоях кожи, обеспечивая защиту от ультрафиолета.

Главное отличие минеральной пудры от тонального крема — предотвращение размножения на коже болезнетворных бактерий и инфекций.

Минеральную пудру можно наносить прямо на очищенную кожу лица, не нанося на нее предварительно основы, флюиды или базовые покрытия либо тональный крем. Но в случае, если их использование необходимо, она во многом усиливает их полезные и защитные свойства.

Нанесение минеральной пудры

Пуховка чаще всего не используется: минеральную пудру принято наносить большой толстой кистью из натуральной щетины. Стоит купить себе лучшую из доступных, не экономя, и регулярно очищать кисть мягким детским мылом под проточной водой с последующим тщательным просушиванием.

10 лучших минеральных пудр

Рассказываем о лучших на сегодняшний день предложениях минеральных пудр: они защищают от ультрафиолета, великолепно матируют, подсвечивают и способны заменить тональный крем.

Прессованная основа от Jane Iredale

Это пудра, созданная при помощи новейших технологий: обладая всеми полезными свойствами минеральной пудры, она упакована точно так же, как прессованная. Создает мягкое полупрозрачное покрытие, которое можно наслоить до почти непроницаемого и плотного, если это нужно при макияже. В линейке несколько оттенков холодных и теплых подтонов.

Цена: 3480 рублей

Минеральная пудра от M. A. C.

Пудра, созданная по технологии медленного запекания, которая позволяет сохранить все перламутровые пигменты минералов. Она очень деликатно подсвечивает кожу, не выглядит при этом хайлайтером. Создает устойчивое атласное покрытие, выравнивает рельеф кожи, матирует и предотвращает появление жирного блеска даже на проблемной коже.

Цена: 2450 рублей

Минеральная рассыпчатая пудра от Clarins

Удобнее всего набирать ее с крышки: она специально сделана так, что ее можно использовать в качестве палитры. Эта пудра весьма приятна в использовании, она очень экономно наносится кистью. Создает мягкое естественное покрытие со светоотражающим эффектом, делая кожу атласной без лишнего блеска.

Цена: 2850 рублей

Рассыпчатая минеральная пудра от Colorescience

Водостойкая прозрачная и практически незаметная на лице пудра с массой несомненных достоинств. В конструкции стильного футляра — встроенная кисть отменного качества, так что ее весьма удобно брать с собой. Отлично выравнивает тон, сужает поры. Очень высокий индекс SPF — 50 — делает ее незаменимой в отпуске в жаркой стране, она не будет скатываться или стекать пятнами даже на пляже, поскольку в ее составе нет масел и консервантов.

Цена: 6720 рублей

Компактная пудра от Make Up For Ever

Бесцветная минеральная пудра в компактном формате. Подходит для ежедневного использования и завершения макияжа, очень хороша для создания естественного и незаметного грима. Довольно плотно ложится на кожу, замечательно маскируя расширенные поры и покраснения, но при этом визуально неразличима при хорошей растушевке.

Цена: 2061 рубля

Солнцезащитная минеральная пудра от Clinique

В комплект входит удобный спонж — тот самый случай, когда отступление от общепринятых правил относится к достоинствам продукта. Текстура пудры отлично подходит для сухой обезвоженной кожи со следами усталости и возраста, маскируя их и выравнивая тон. Кожа ощутимо увлажняется естественным образом, а матирующая формула не дает жирному блеску испортить настроение весь день.

Цена: 2800 рублей

Многофункциональная пудра от Becca

Эта пудра тоже обладает всеми достоинствами водостойкого продукта при невероятно легкой текстуре, что позволяет наслаивать ее до нужной плотности и оттенка. Это и пудра, и основа: консилер закрепляется, кожа подсвечивается, а лицо обретает красивый и устойчивый контуринг.

Цена: 3500 рублей

Минеральная пудра от Cinema Secrets

Эта пудра вот уже 30 лет радует обладательниц жирной и проблемной кожи по всему миру, за это время было произведено несколько перевыпусков бестселлера американской марки. Создает полупрозрачный матовый финиш, отлично фиксирует макияж или выравнивает тон на коже без грима.

Цена: 2199 рублей

Тональная пудра от Kiko Milano

Плотная и отлично маскирующая несовершенства кожи пудра может быть использована двумя способами — сухим с помощью кисти или влажным, для этого в комплекте есть специальный спонж. В последнем случае она прекрасно заменит качественный тональный крем. Пудра не сушит кожу, великолепно ложится тонким слоем и защищает кожу от ультафиолета.

Цена: 1100 рублей

Пудровая основа от BareMinerals

Эта пудра — настоящая находка для тех, кто страдает от излишней жирности кожи. В ее составе — масло чайного дерева. Это противоречит концепции минеральных пудр в классическом понимании, но в данном случае делает ее просто незаменимой в случае необходимости лечения кожи. Маскировать ею слишком яркие покраснения или дефекты не получится, но бережно ухаживать и предотвращать появление жирного блеска можно и нужно. В коллекции — 12 оттенков.

Цена: 3808 рублей