Выбор экспертов: 50 лучших сывороток для лица

Средства для ровной и гладкой кожи, с гиалуроновой кислотой и витамином C, сыворотки с wow-эффектом, которые сделают кожу подтянутой и сияющей, — в нашей новой подборке.

Сыворотка C и E Ferulic, SkinCeuticals

Для того, чтобы кожа засияла, я использую сыворотку SkinCeuticals C и E Ferulic. Как вы поняли, это витамины C и E. Витамин C немного осветляет кожу, делает цвет более ровным, веснушки и пигментные пятна менее заметными. Витамин C активирует выработку коллагена не только в коже, но и сосудах. Для меня это актуально, поскольку есть склонность к куперозу. Витамин Е в сыворотке выступает как стабилизирующий компонент, т.е. он замедляет окисление L-аскорбиновой кислоты, представляющей витамин С, поэтому сыворотку можно наносить утром. Но не всем — у некоторых могут быть покраснения.

Цена: около 10 000 руб.

Сыворотка для сияния кожи Capture Youth Glow Booster, Dior

В составе гликолевая кислота и витамин С, которые дарят коже сияние. Здесь есть и отдушка, поэтому использую средство не чаще двух раз в неделю. Мгновенный эффект мне очень нравится.

Цена: около 7 000 руб.

Сыворотка Retexturing Activator, SkinCeuticals

В составе этого замечательного увлажняющего средства — любимая всеми гиалуроновая кислота. Сыворотка на «отлично» справляется с поставленной задачей увлажнения. Компонент черного чая улучшает цвет лица. Идеально подходит для чувствительной кожи — в составе нет никаких агрессивных составляющих.

Цена: около 5 000 руб.

Антивозрастная эссенция Essence, Sensai

Все мои знакомые бьютиголики делятся на две группы: кто средства Sensai обожает и кто их не пробовал. Марка японская (японцы, к слову, в принципе плохого в уходе не делают), а основной компонент средств — шелк. Тут просится маленькая бьюти-притча. В 1930 году Санджи Муто, управляющий текстильной компанией Кanebo (сегодня Sensai — часть концерна), отметил, что руки женщин, работающих на шелковой мануфактуре, всегда гладкие. Наблюдательность господина Муто привела к исследованиям особенностей шелка, а те к открытию фиброина — вещества, способного удерживать в коже в семь раз больше влаги.

Сыворотку Essence я тестировала в семь часов снежного серого утра — и больше всего мне хотелось залезть обратно в одеяльный кокон и спрятать там свое, мягко говоря, не бодрое лицо. И тут — эта живительная роса! По консистенции сыворотка похожа на сильно растопленный мед, не вода (не люблю такие), но и не липкая тянучка. Увлажнение моментальное, но при этом средство не проваливается в кожу — раз и нету (я такой эффект не люблю), а постепенно впитывается, в среднем минут за 5-7. И после полного впитывания двойная радость: не только реально ощутимое увлажнение, но и заметное разглаживание всех подушечных следов и прочих неровностей. А еще она не требует от вас крема той же марки — я нанесла сверху свой обычный La Mer и они прекрасно подружились, без всяких катышков или красноты. Непременно использую весь тюбик — чтобы проверить не только экспресс-свойства, но и долгосрочный anti-age эффект.

Цена: по запросу

Очищающие ампулы Methode Cholley Bioclean «S» Ampoules, Cholley

Рекомендую эту сыворотку в ампулах для лечения акне. Это своего рода коктейль из натуральных фитоэкстрактов, которые нормализуют секрецию кожного сала. Средство создавалось специально для жирной кожи. В составе экстракты ромашки, чистотела, салициловая и гиалуроновая кислоты. Сыворотку можно смело использовать и в подростковом возрасте, и в период менопаузы, когда гормональный дисбаланс влияет на состояние кожи. В упаковке 6 ампул. Средство можно наносить на проблемные зоны каждый день, проводя курс лечения длиной в 10 дней. Если необходимо, повторяйте курс каждые 2-3 месяца.

Цена: 9 200 руб.

Сыворотка Bac-Control Еssence, Egia Biocare System

Egia — это итальянский бренд, который создает профессиональные средства. Эта сыворотка придумана специально для жирной и проблемной кожи. Вас могут смутить первые ощущения от ее использования (легкое жжение, вязкая консистенция), но результат того стоит: нормализуется выработка кожного сала, исчезнут воспалительные элементы, улучшится цвет лица, а кожа будет сиять.

Советую наносить на проблемные зоны на очищенную кожу один раз в день. У сыворотки приятный запах мяты.

Цена: 4 950 руб.

Интенсивная сыворотка Pure Retinol Serum, Pure Suisse

У этого средства есть пометка anti-age и много показаний: первые морщины, тусклый цвет лица, акне, гиперпигментация, потеря тонуса кожи. Витамин А в составе ускоряет регенерацию клеток и делает кожу более упругой.

Используйте сыворотку вечером, перед нанесением крема. Первые изменения будут заметны уже спустя пару дней: кожа начнет сиять!

Цена: 2 674 руб.

Очищающая сыворотка с экстрактом болдо Academie Serum Purifiant

Главный компонент сыворотки — экстракт листьев дерева Болдо, вечнозеленого растения, произрастающего в Чили и Аргентине. Она создана специально для жирной проблемной кожи. Аллантоин, бисаболол, глюконат цинка в составе успокаивают кожу, регулируют работу сальных желез, уменьшают следы постакне и убирают покраснения.

Используйте средство утром и вечером до нанесения крема. При регулярном нанесении цвет лица выравнивается.

Цена: 3 720 руб.

Сыворотка с витамином RHA x VCIP Serum, Teoxane

Сыворотка выравнивает цвет лица, осветляет тон кожи. В составе гиалуроновая кислота RHA™ — патент бренда Teoxane. Вместо витамина С — комплекс VC-IP — улучшенная формула производной витамина С. Производитель гарантирует видимый результат спустя 28 дней использования: цвет становится ровнее, кожа — более упругой, пигментные пятна исчезают. Подходит для жирной кожи.

Цена: 4 587 руб.

Интенсивная восстанавливающая днк-сыворотка DNA Repair Serum, Valmont

Софи Гийон, с которой мы недавно разговаривали, говорит, что при разработке новых средств обычно исходит из потребностей кожи, а уже определив их, ищет нужные ингредиенты и формулу. Сыворотка DNA Repair была придумана для восстановления кожи после любой травмирующей ситуации — перепадов температуры, солнечных ожогов и даже лазерных процедур, поскольку средства Valmont воздействуют достаточно глубоко (как и вся так называемая клеточная косметика) и хорошо усваиваются кожей.

Цена: 10 850 руб.

Ночная сыворотка Perfect C Treatment Serum, 3Lab

В составе этой сыворотки из линейки Perfect два типа витамина С в высокой концентрации (точное количество бренд не указывает), плюс астаксантин — модный и эффективный антиоксидант. Сама сыворотка легкая и быстро впитывается. Важная деталь для всех средств с витамином С — упаковка: витамин С легко распадается, и здесь он сохранен максимально бережно, поскольку флакон непрозрачный и с помпой. Применять ее имеет смысл, чтобы улучшить цвет лица и выровнять рельеф кожи — для этого комплекс антиоксидантов подходит идеально.

Цена: 10 045 руб.

Сыворотка для моделирования овала лица Resveratrol Lift Firming Serum, Caudalie

Ресвератрол считается едва ли самым ценным компонентом, который можно получить из винограда — он содержится в кожуре. Марка Caudalie, специализирующаяся на винограде и его производных, запустила линейку с ресвератролом два года назад, и сконцентрировалась на его антивозрастном воздействии: ресвератрол повышает тонус кожи и разглаживает ее, а главное, улучшает овал лица. Сыворотка, самое активное средство в линейке, помимо ресвератрола в концентрации 1000 ppm содержит комплекс пептидов и гиалуроновую кислоту.

Цена: около 5 000 руб.

Уплотняющая сыворотка для лица Advanced Plumping Serum, Patyka

Экологичная, модная и осознанная марка Patyka, у которой каждая коробочка раскладывается не хуже pop-up книжки, недавно выпустила новую сыворотку — с двумя видами гиалуроновой кислоты. Новые релизы у марки не очень часто выходят, и сама линейка не очень большая, но все достаточно интересное. В составе новинки — три вида гиалуроновой кислоты натурального происхождения (низко-, средне— и высокомолекулярная), плюс пептиды и водоросли. Patyka предлагает использовать сыворотку в качестве основного антивозрастного средства, но она прежде всего хороша как увлажняющее и питательное средство — Advanced Plumping Serum дает ощущение той самой «наполненности» кожи.

Цена: около 5 000 руб.

Антивозрастная сыворотка с муцином улитки Time Returning Serum, Dr. Jart+

Самое концентрированное средство в великой линейке Time Returning на основе муцина улитки — содержит 77,5% этого самого муцина. Муцин — это секрет улитки, которому моллюски обязаны своей способностью к регенерации: соответственно, у средств на его основе отличные защитные свойства, плюс, в составе муцина есть родственный коже коллаген и эластин. Линейка считается антивозрастной, хотя за счет хорошего сбалансированного состава подойдет всем, кому нужно, что называется, освежить лицо. Time Returning Serum улучшает тонус, делает кожу более эластичной и успокаивает ее.

Цена: 8 800 руб.

Интенсивная антивозрастная сыворотка для лица с экстрактом ретинола Anti-Wrinkle Facial Serum, Retinol

У выдающейся, но пока что мало известной на нашем рынке марки Retinol все средства интересные и достаточно эффективные (в конце концов, витамин А — самый известный и изученный антивозрастной компонент). Главная гордость линейки — концентрированная (500 000 единиц витамина А) сыворотка, помещенная во флакон темного стекла. Это классическое антивозрастное средство, направленное прежде всего на борьбу с морщинами, но бонусом при регулярном применении вы получите более ровную кожу однородного тона.

Цена: около 2 700 руб.

Комплексная омолаживающая двойная сыворотка Double Serum, Clarins

Главная гордость марки, сыворотка Double Serum, в августе вышла в новом обличье — в двойном флаконе с дозатором, которым легко регулировать получаемое количество средства. Формулу снова немного дополнили (хотя и предыдущая была очень классной) — добавили экстракт куркумы. В отличие от большинства героинь этой подборки, Double Serum — неспецифическое средство: оно не решает определенных проблем кожи, но положительно воздействует на любую. Сыворотка справляется и с увлажнением, и с улучшением рельефа кожи (причем и морщин, и пор), делает кожу эластичнее и в целом здоровее. Идеальное повседневное средство.

Цена: 5 850 руб.

Сыворотка High Potency Amine Face Lift, Perricone MD Доктор Николас Перрикон — один из немногих в своем деле, кто последовательно отрицает использование ботулотоксина и считает, что он только провоцирует процесс старения. Перрикон любит витамины, пищевые добавки и собственную косметическую линейку, к которой, впрочем, подходит с точки зрения строго научной, а не условного велнесса. Сыворотка из линии High Potency сделана с высоким содержанием диметилэтаноламина — DMAE, он же третичный амин. Его часто используют в мезотерапии и прочих процедурах, и это один из ключевых ингредиентов в линейке Perricone MD. DMAE укрепляет контуры лица и делает кожу плотнее — ждите мощного эффекта лифтинга.

Цена: около 11 600 руб.

Крем-сыворотка M-Ceutic Resurfacer Cream-Serum, Thalgo

Сыворотка из самой мощной и высокотехнологичной линии Thalgo — M-Ceutic. Во все средства линии входит комплекс Mésolift Marin (14 минералов, 18 аминокислот и витамины), который, по утверждению марки, проникает максимально глубоко в кожу. Resurfacer Cream-Serum — нечто среднее между сывороткой и кремом, и подойдет тем, кто не любит перегружать кожу: это очень легкое, почти пудровое на ощупь средство, которое, тем не менее, можно ничем не «закрывать» сверху. Resurfacer Cream-Serum предназначена для разглаживания рельефа кожи, в том числе и рубцов пост-акне, и улучшения цвета лица.

Цена: 6 950 руб.

Сыворотка 2CRM+, RejudiCare Synergy

Канадскую космецевтику RejudiCare Synergy к нам привезли только этим летом, но все, кто ее пробовал, остаются в восторге. У марки честные и мощные составы (настолько, что некоторые средства лучше использовать только после консультации со специалистом — например, есть гели с ретинолом в убойной концентрации) и достаточно короткая линейка. Сыворотки CRM существуют в трех вариантах — классическая антиоксидантная, которая подойдет любой коже, с приставкой Sal и добавлением салицилловой кислоты для жирной кожи, и самая мощная 2CRM+, где к витаминам С и Е добавлены пептиды. Ждать от нее можно улучшения цвета лица, осветления пигментных пятен и повышения эластичности кожи.

Цена: около 6 000 руб.

Сыворотка-концентрат Anti-wrinkle Skin Renewal Concentrate, Avène

Если при словосочетании «химический пилинг» у вас в памяти всплывает Саманта из «Секса в большом городе» в шляпе с черной вуалью и лицом цвета борща, спешу вас обрадовать — новая сыворотка-концентрат от Avène по эффективности сопоставима с тремя сеансами этой процедуры. Бояться пилинга, конечно, не стоит, но внимание новинка от французской аптечной марки точно заслуживает. Средство разглаживает возрастные и мимические морщины, выравнивает тон кожи и делает ее гладкой и плотной.

Кстати, у сыворотки очень неожиданный и веселый желтый оттенок, а вот отдушек вы там не найдете — в своих средствах Avène их не жалует, поэтому они подходят даже самой чувствительной коже.

Цена: около 2 300 руб.

Сыворотка Phloretin CF, SkinCeuticals

Бренд Skinceuticals придумал американский ученый доктор Шелдон Пиннел в 1994 году. Ему принадлежит патент Университета Дьюка на антиоксидант. В 1999 году SkinCeuticals выпускает Serum 10 и Serum 15 — первые стабилизированные средства с местным антиоксидантом на основе L-аскорбиновой кислоты. Девиз бренда — «предупреждать, защищать, корректировать», поэтому свое средство может найти каждый.

Кремы бренда люблю и почитаю уже давно, а вот про сыворотки SkinCeuticals впервые услышала от певицы Юлианны Карауловой — она особенно хвалила Ferolic (полную косметичку звезды можно посмотреть здесь).

Я же попробовала антиоксидантную сыворотку Phloretin CF. Привлек состав с чистой 10%-й L-аскорбиновой и феруловой кислотами и флоретином. Какое действие оказывает сыворотка? Я наносила по утрам пару капель на лицо — за 5-10 минут тон и текстура кожи выравниваются, и вы готовы к нанесению тонального крема. После бессонных ночей и перелетов теперь это мое sos-средство: сыворотка освежает цвет лица и снимает отечность. Нужное количество средства набирается пипеткой за один раз, наношу вбивающими движениями на кожу. Средство быстро впитывается и хорошо увлажняет.

Цена: 10 675 руб.

Лифтинговая сыворотка Lifting Serum, Cholley

Все средства с пометкой «лифтинг-эффект» я отправляю на тест маме, которая либо щедро рассыпается комплиментами относительно новой чудо-банки, либо отрезает короткое «ну такое…». С Cholley я прямо-таки бежала к ней с горящими глазами, неся перед собой сыворотку от знакового бренда. А перед тем, как вручить ее, прочитала короткую лекцию о бренде. У его истоков стоит швейцарский доктор Жюль Луис Массе, который посвятил жизнь изучению целебных свойств растений, придумал особый метод экстрации активных компонентов, чтобы при попадании на кожу они максимально сохранили свои свойства. С 1990 года компания Methode Cholley владеет лабораторией Жюля и производит все средства под брендом Cholley на основании его исследований. Марка Cholley — профессиональная, уходы на основе этих швейцарских средств делают во многих уважаемых клиниках Москвы (например, Beauty Embassy Boutique) и советуют не менее уважаемые косметологи.

В общем, эффекта от средства мы ждали вдвоем. Вердикт вынесли через пару недель: стоит того, чтобы пополнить ваши самые сокровенные бьюти-запасы. Средство в формате спрея (что экономично): делаете пару «пшиков» и вбиваете легчайшую сыворотку в кожу. Она охотно ее впитывает за 5 минут (чем суше, тем быстрее) и моментально освежается и смягчается. Мама отметила, что кожа сразу становится очень гладкой, а потом еще и с благодарностью впитывает дневной и ночной кремы. Я наносила сыворотку утром и вечером: очень удобный формат, вы можете использовать ее хоть в зале ожидания аэропорта, нет пленки на коже (она не появляется и с утра — для меня это впервые), зато есть светящаяся кожа и как будто подтянутый овал лица.

Сказать об anti-age эффекте я смогу через пару месяцев, то уже сейчас понятно, что состав с олигопептидами, гиалуроновой кислотой и фирменными для Cholley биокомпонентами (экстрактами конского каштана, ромашки, хвоща, лапчатки, розмарина) работает в нужном направлении.

Цена: 9 000 руб.

Совершенная сыворотка Sublime Skin Serum, [comfort zone]

Эффект от антивозрастной сыворотки Sublime Skin от [comfort zone] я ощутила после первого же применения — кожа стала такой подтянутой, что я задумалась, не пора ли всерьез переходить на anti-age средства. Возможно, «виновница» такого волшебного эффекта — особая запатентованная технология Archi-Lift, благодаря которой овал лица становится более четким, а кожа — упругой и эластичной.

У средства отличный состав — 92% ингредиентов природного происхождения. Здесь и низкомолекулярная гиалуроновая кислота, помогающая коже оставаться увлажненной, и компоненты с красивыми названиями и эффективным воздействием — ланцетолистный подорожник и пион молочноцветковый.

Наношу сыворотку утром и вечером после очищения и перед нанесением увлажняющего крема и наслаждаюсь гладкой кожей и ровным цветом лица круглые сутки.

Цена:по запросу

Сыворотка для молодости взгляда LiftActiv Serum Eyes & Lashes, Vichy

Когда марки выпускают универсальные средства, это не может не радовать — согласитесь, не у всех есть время на длительную бьюти-рутину. Благодаря сыворотке от Vichy теперь можно совместить уход за зоной вокруг глаз и ресницами — причем, сделать это смогут даже обладательницы чувствительной кожи (средство гипоаллергенно и протестировано офтальмологами).

В составе — рамноза, способствующая выработке собственного коллагена и эластина, всем нам известная гиалуроновая кислота (читали наши «30 фактов» об этом компоненте?) и светоотражающие частицы, превращающие вас в выспавшегося человека. Не обошлось и без керамидов — именно они укрепляют ресницы, поэтому не забудьте массирующими движениями нанести сыворотку и на них.

Цена: 2 373 руб.

Выравнивающая база от морщин «Жидкий шелк» Instant Wrinkle Smoothing Base, Soskin

Если хотите ощутить мгновенный wow-эффект от ухаживающего средства берите 2-в-1 — сыворотку, выступающую и в роли базы под макияж. «Жидкий шелк» от французского бренда Soskin — как раз из таких, и название свое получила неспроста. Средство работает сразу по нескольким направлениям: заполняет морщинки, выравнивает рельеф кожи, делает поры менее заметными и улучшает цвет лица. Благодаря шелковистой текстуре, легко распределяется по коже даже в самых минимальных количествах — хватит одной капли. Именно разглаживающие способности и делают средство идеальной базой под макияж — тональный крем ложится безупречно, а благодаря гиалуроновой кислоте кожа будет надежно увлажнена в течение дня. Но обратите внимание: для получения желаемого эффекта базу необходимо наносить поверх дневного крема, а не наоборот.

Цена: 4 360 руб.

Антиоксидантный концентрат молодости LiftActiv, Vichy

Зима (ну или ненаступающая весна) — идеальное время для использования этой сыворотки. Специалисты Vichy предупреждают: LiftActiv лучше не наносить, если вы собираетесь находиться на солнце. Если же сыворотка все-таки есть у вас на коже, используйте поверх крем с SPF 15 минимум. Другое дело — ночь. В это время средство лучше усвоится кожей, а утром вы спокойно смоете его остатки.

Главное обещание от производителя — концентрат придает коже здоровое сияние. И это действительно так! За месяц использования (ровно за такой срок баночка закончилась) кожа постепенно приобретала здоровый и отдохнувший вид. Внешне сыворотка напоминает воду и наносить ее нужно очень быстро, чтобы не впиталась в кожу рук.

Поры средство не забивает, но может пощипывать, если на коже есть ранки. Конечно, через месяц мелкие морщинки никуда не исчезли, но свежесть лица на 100% компенсирует все обещания.

Цена: 965 руб.

Восстанавливающая сыворотка Intensive Repair Essence, Egia

Косметика Egia — итальянская, но ее сердце и мозг сосредоточены в другой стране — Швейцарии. Именно там с 1989 года находится лаборатория, где и создаются инновационные компоненты марки.

Тем, кто любит тяжелую артиллерию (и насыщенный состав средств), сыворотка обязательно понравится: содержит уникальный антивозрастной Egia E. C. A. -3 комплекс, связанный со стволовыми клетками яблока, заключенными в липосомы, и передовой увлажнитель Amidospher. Именно этот микс защищает кожу от стресса и препятствует фотостарению. Стволовые клетки яблока отвечают за самообновление кожи, а ферменты сахаромицетов, которые являются источниками микроэлементов, необходимы для протекания биохимических процессов в коже.

Текстура сыворотки больше напоминает крем, поэтому наносится легко и дискомфортных ощущений не оставляет. После обязательно используйте крем — так он быстрее и лучше впитывается, кожа еще более увлажненная, а эффект от крема сохраняется в течение дня.

А еще производитель утверждает, что сыворотку можно использовать вместе с аппаратными методиками, но это доверьте профессионалу. Кстати, в России средства Egia доступны только в медицинских центрах и салонах красоты — +50 очков к уровню доверия к бренду.

Цена: 5 790 руб.

Сыворотка с витамином C Energising essence, Egia

В межсезонье мое лицо выглядит тусклым и уставшим, поэтому я «привожу его в чувства» витамином C, который нужен не только организму в целом, но и коже в частности. Я пробовала много разных кремов и сывороток с этим активным компонентом, но моментальный результат увидела только от сыворотки Egia.

В средстве итальянского бренда прекрасно все — от нежной текстуры, благодаря которой оно мягко распределяется по коже, до эффекта: кожа становится шелковой. Наношу сыворотку на ночь после тоника, и утром кожа выглядит отдохнувшей и свежей.

Заметила и накопительный эффект — пользуюсь сывороткой около месяца и уже забыла про сухость и шелушения. Состав помогает поддерживать естественный водный баланс кожи. А уникальный комплекс E. С. А. -3 обладает антиоксидантным действием, который предупреждает старение кожи: клетки сами собой активизируются и повышают иммунитет кожи (как и витамин C повышает иммунитет нашего организма).

Цена: 7 850 руб.

Сыворотка Skin Brightener, Retinol

Прежде, чем я расскажу вам об эффективной сыворотке от ведущего американского бьюти-бренда, важное отступление: за несколько месяцев до и во время беременности и лактации откажитесь от использования средств с ретинолом. Есть множество исследований, которые связывают витамин А с развитием патологий у плода, — об этом вам скажет любой грамотный косметолог. Плюс, производители всегда предостерегают об этом в инструкциях к средствам с ретинолом. Такой же список противопоказаний есть и на упаковке сыворотки Skin Brightener.

Но а тем, кого это сейчас не касается, я все-таки советую это средство от Retinol. Попробовав сыворотку первый раз, я не особенно впечатлилась: аромат кажется слишком насыщенным, текстура (не забудьте встряхнуть перед применением) очень жидкая и при этом маслянистая. Наносить неудобно, но я неделю кропотливо использовала средство утром и вечером и, бинго, увидела результат! Тон стал ровнее, эмульсия действительно осветлила кожу, и, в целом, она стала благодарно принимать порции бьюти-эликсира каждый день. Ретинол в составе поддерживают витамины Е и С, глицерин и экстракт зеленого чая — получается ударная порция увлажнения и питания с осветляющим финишем!

Цена: по запросу

Антивозрастной биоармирующий сывороточный концентрат Mezolux, Librederm

Мало кто в 22 года думает об использовании антивозрастных средств. Я же считаю, что начинать нужно с малого, не нырять в пучину тяжелого люкса, а деликатно «удобрять» кожу средствами с базовыми компонентами, что называется, на будущее. Именно с такими мыслями я и открывала свой первый anti-age уход от российского бренда Librederm. Марка выпустила серию Mezolux, в которую вошли 15 средств, щедро сдобренных шестью активными концентратами против старения кожи (антивозрастной, миорелаксант, антистресс, лимфодренаж, детокс и осветляющий) — все они созданы на основе микроводорослей моря Ируаз.

У биоармирующей сыворотки несколько задач: восстановить коллаген-эластиновый каркас, укрепить внеклеточный матрикс, улучшить микрорельеф кожи, ускорить процесс обновления кожи. Расскажу как эти задачи решаются на молодой 22-летней коже: при регулярном использовании (дважды в день) средство каждый раз будет приводить вас в чувства после очередного недосыпа, уберет отеки и освежит лицо. Не этого ли все мы хотим от чудо-средства? Рекомендую!

Цена: 1 470 руб.

Сыворотка Самоомоложение активатор лифтинг-эффекта от 46 лет, Черный Жемчуг

Вы удивитесь, но марке «Черный Жемчуг» уже 22 года и на нее до сих пор полагаются наши находчивые мамы, на себе опробовавшие все прелести бьюти-дефицита. Шутки, а первый крем, произведенный в 1996 году, произвел настоящую революцию в косметической сфере России. В 2005 бренд пережил некоторые изменения и пополнился тремя новыми линиями: «Упругость», «Лифтинг», «Аквабаланс». И в них, друзья, есть достойные экземпляры! Например, сыворотка «Самоомоложение», которую кропотливо тестировала моя мама, нанося строго по инструкции 2 раза в день утром и вечером. Основа средства — Self-complex, который запускает процесс самостоятельной выработки клетками коллагена, гиалурона и эластина. За счет этого преображается кожа (светится и уплотняется) и уменьшаются видимые признаки старения. Итог двухнедельного эксперимента: здоровый цвет и отсутствие отеков. Конечно, чудес от сыворотки не ждите, но в качестве поддерживающего ухода она хороша.

Цена: 250 руб.

Сыворотка для области вокруг глаз Refining Eye Serum, Kanebo

Хотите избавиться от кругов под глазами, но не знаете, какое средство выбрать, — доверьтесь японцам. Они давно научились побеждать время, выпуская средства для разных типов кожи с разными потребностями. Этой весной бренд Kanebo представил новинки для измученной холодами и стрессами кожи — пудру для умывания, сыворотку для протирания кожи и волшебную сыворотку для зоны вокруг глаз, стирающую усталость, как ластиком.

Последнюю рекомендуется использовать как завершающий этап ухода за кожей — перед нанесением макияжа. Вместе со следами усталости стираются и мелкие морщинки — благодаря формуле с экстрактами солодки, водяного кресса и японской мушмулы. Кожа мгновенно становится увлажненной — но не переборщите, одного нажатия на белоснежный дозатор будет достаточно.

Цена: по запросу

Сыворотка Repair Serum, Hitoyurai+30 Дождались — в Россию пришел японский косметический бренд Hitoyurai+30! Название марки переводится как «от человека к человеку» не случайно — все средства на 30% состоят из нейрональных стволовых человеческих клеток. Философия Hitoyurai+30 полностью соответствует японской культуре, поэтому в составе косметики вы найдете только природные компоненты.

Стволовые клетки отвечают за регенерацию и омоложение кожи. Именно такой эффект обещает и сыворотка Repair Serum, которую протестировала редактор BeautyHack Дарья Сизова : «Среди средств Hitoyurai+30 эта сыворотка — настоящий хит. В ее составе — нанокапсулы с активными ингредиентами, которые не только омолаживают кожу, но и стимулируют выработку меланина. Средство действует как будильник — клетки мгновенно просыпаются и начинают обновляться. Курс использования сыворотки рассчитан на 28 дней, но повторять его можно без перерывов. Заметный омолаживающий эффект вы увидите уже через две недели — особенно, если дополните уход другими средствами из этой линейки».

Цена: по запросу.

Восстанавливающая сыворотка Антистресс Cicapair Serum, Dr. Jart+

Когда вы слышите словосочетание «корейская косметика», что первым приходит вам в голову? Если веселые баночки и тюбики в виде хрюшек и кошечек, вы вряд ли знакомы со средствами Dr. Jart+. Эта марка была основана дерматологом (и доктором медицинских наук с собственной клиникой) Сон Чжэ Чжоном, поэтому тут все серьезно — в основе создания средств исключительно новейшие научные разработки.

В коллекции Cicapair главная роль была отведена Центелле Азиатской — ее экстракт содержит кофеин, магний и витамины A, B, E и K. В составе есть и фитостволовые клетки — они повышают тонус сосудов, увлажняют кожу и даже оказывают противоспалительное действие.

Сыворотка с многообещающим названием «Антистресс» день за днем улучшает качество кожи и выравнивает цвет лица. Если с приходом первых холодов ваша кожа начинает шелушится, краснеть — в общем, вести себя очень плохо, добавьте к своему бьюти-ритуалу нанесение сыворотки Cicapair. Кстати, этот совет дам и тем, кто страдает от акне — средство снимает воспаления и успокаивает кожу.

Цена: 5 320 руб.

Сыворотка для лица Power 10 Formula Special Edition YE Effector, It’s Skin

Если ваше детство или подростковый период пришлись на 90-е, вы точно знаете, кто такие Коржик, Элмо и Зелибоба. Не знаете? Тогда срочно наверстывать упущенное. А если серьезно, корейский бренд It’s Skin попал в точку — коллекция с героями «Улицы Сезам» и настроение поднимает, и за кожей отлично ухаживает.

Сыворотка YE Effector идеально подойдет обладательницам сухой и нормальной кожи. Она увлажняет и заметно подтягивает контуры лица — а особая формула Power 10 скрывает шелушения и уплотняет верхний слой кожи. В составе содержатся специальные дрожжи, тонизирующие кожу (и помогающие справиться с несовершенствами, между прочим), и антарктицин — компонент, который получают из талой воды ледников Антарктиды. Именно он быстро восстанавливает травмированную кожу, увлажняет и ускоряет синтез тканей.

Цена: 1 590 руб.

Гель-сыворотка для лица Mineral 89, Vichy

Косметологи часто говорят, что кожа лица — это чуть ли не самая беззащитная часть нашего организма, потому что она всегда на виду и стойко терпит и перепады температур, и макияж, и тщательное очищение. Поэтому зимой, пока все находятся в погоне за идеальным увлажняющим средством, стоит обратить внимание и на укрепление защитного барьера кожи.

У новинки от Vichy — как раз такая цель. В гель-сыворотку производителям удалось поместить рекордную концентрацию минерализующей термальной воды и гиалуроновой кислоты. Этот тандем не только поддерживает водный баланс, но и спасает кожу от внешних агрессивных воздействий, среди которых загрязнения окружающей среды, УФ-лучи, стресс и недосып. Наносить рекомендуется по две капли утром и вечером, причем средство может заменить основной уход и выступить, например, в качестве увлажняющей базы под макияж.

Цена: 1 335 руб.

Омолаживающая сыворотка Premier Cru Le Serum, Caudalie

Средство рекомендуют использовать женщинам после 35-40 лет, когда видны первые признаки старения, — тогда эффект будет более заметным. Мне 20 лет, и морщин у меня нет, но кожа (а моя относится к жирному типу) нуждается в питании и увлажнении. Долгое время я лечила акне, и каждый месяц делала чистку лица с пилингом. Обычно после этих процедур кожа начинала сильно шелушиться уже на второй день, а это, между прочим, 3-4 дня без макияжа и постоянное ощущение стянутости. После последней чистки я нанесла две капли новинки на лицо — на следующее утро от шелушений не осталось и следа, а кожа была увлажненной и гладкой. Из дополнительных бонусов — приятный цветочный аромат (в составе есть экстракт пиона) и экономный расход, двух капель хватает на все лицо, шею и зону декольте. Теперь буду регулярно пользоваться сывороткой после пилингов и особенно холодных дней.

Цена: 6 700 руб.

Ампулы «Тройной эффект» Beauty Rescue, Babor

Ничего колоть, конечно, не придется — в ампулах содержится концентрированная сыворотка для лица. Но почувствовать себя важным доктором непременно захочется — не удивляйтесь, если обнаружите себя постукивающей по стеклянной «пробирке» ловким профессиональным движением.

Почему у концентрата тройной эффект? Дело в том, что он незамедлительно начинает восстанавливать три жизненно важные функции кожи: физический барьер, собственный иммунитет и способность удерживать влагу. В составе компоненты морского происхождения со сложным названием «экзополисахариды» — именно они восстанавливают кожу и разглаживают ее поверхность. В результате — красивая кожа с эффектом сияния, даже если вы устаете и пребываете в вечном цейтноте.

Цена: 3 760 руб.

Сыворотка-праймер Perfect Canvas, Ren Clean Skincare

В этом году английский бренд вернулся в Россию, запустив сразу несколько новинок. Марка органическая и придерживаться философии «чистой» косметики — в основе, конечно, забота об окружающей среде, даже в процессе производства. Средство, по консистенции напоминающее легкое масло, нет силиконов. Зато состав богат пробиотиками, которые заметно разглаживают кожу и запускают процесс восстановления клеток. Гиалуроновая кислота отвечает за увлажнение и разглаживает морщины (мимические морщины у вас есть в любом возрасте, и на них нужно обращать внимание, если не хотите с годами выглядеть как старуха Шапокляк). Я наносила сыворотку в качестве праймера после увлажняющего крема (самые лучшие — в нашей подборке). Кожа сразу стала гладкой и матовой (в составе есть экстракт агавы — натуральный матирующий компонент). По ощущениям она напоминала мягкий бархат, а тональное средство и сухие текстуры легли очень ровно — макияж стойко продержался весь день. В качестве эксперимента я нанесла сыворотку на веки и даже самые капризные тени очень хорошо растушевались.

Цена: 3 800 руб.

Сыворотка Smoothing Serum, Kanebo

История японского бренда началась еще в 1887 году, но тогда он специализировался на переработке и производстве шелка и хлопка, а спустя 20 лет марка выпустила крем для ухода за кожей, который тут же полюбился потребителю. Сегодня в Японии Kanebо занимает второе место по производству парфюмерии и косметики после известного во всем мире бренда Shiseido.

Первый раз попробовала сыворотку для протирания кожи и поняла, что это то самое средство, которого так не хватало в моей повседневной бьюти-рутине. Сыворотка с легким отшелушивающим эффектом удаляет ороговевшие частицы кожи, не травмируя ее. Я протирала лицо ватным диском со средством легкими круговыми движениями после очищения. Кожа после сыворотки гладкая, сияющая, за неделю использования забываешь о шелушениях.

В составе экстракт корня иглицы, который стимулирует выработку катепсина D в эпидермисе и способствует естественному отшелушиванию омертвевших клеток с поверхности кожи. Мне также понравился фруктово-цветочный аромат средства — так пахнет чайный цветок Teatopia.

Цена: 4 530 руб.

Средство с витамином С Advanced Vitamin C+HA Treatment Intensive Skincare, Artistry

В этом сезоне у меня два любимых средства для поддержания кожи в тонусе — об одном из них мы рассказывали здесь, а второе — новинка от Artistry. Самое важное, что есть в этой сыворотке — ее состав. Витамин С в сочетании с гиалуроновой кислотой творят с кожей настоящие чудеса: она становится свежей, увлажненной и сияющей. Кожа как будто просыпается после зимнего сна и приходит в тонус буквально после недели использования новинки. Бонус — гиалуроновая кислота помогает бороться с первыми мимическими морщинками и предотвращать их появление. Интересна и упаковка средства — инновационный колпачок позволяет смешивать витамин С с гиалуроновой кислотой непосредственно перед применением — так полезные свойства витамина сохраняются дольше. Результат после применения сыворотки очень похож на профессиональный уход, который вы делаете в салоне — ценное средство для тех, у кого нет времени на регулярный салонный уход.

Цена: 3 740 руб.

Восстанавливающая сыворотка Absolue Royale L'Or, Ciel

Когда ты перешагнула рубеж 30+, на полке с уходовой косметикой нет-нет, да и появляются средства из категории anti-age. Я долго убеждала саму себя в необходимости их использования. В конечном итоге победил здравый смысл и к «десанту», ответственному за здоровый румянец и наливные щечки добавилась сыворотка Absolue Royale L'Or. Спойлер: ни разу не пожалела о том, что позволила этой новинке обосноваться у себя в ванной. Ну во-первых, это красиво (исключительно женский аргумент).

Основной действующий компонент средства — золото высшей пробы. Во-вторых, это мощный стимулятор синтеза коллагена I и III типа, обеспечивающий формирование крепкого каркаса. Дополнительные ингредиенты: масло дамасской розы, комплекс из экстрактов мякоти колбасного дерева и коры мыльного дерева, обеспечивающий моментальный лифтинг-эффект. Сыворотка хорошо впитывается, легко распределяется и не оставляет ощущения, что на лицо нанесли флакон масла. Дополнительный плюс от меня за дозатор в виде пипетки — средство можно добавлять в любой крем, усиливая его эффективность.

Стоимость: 2 400 руб.

Сыворотка Hydra Boost Serum, Elemis

Гелевая сыворотка легендарного английского бренда впитывается мгновенно. Я наносила ее утром перед увлажняющим кремом. Через пару дней заметила, что кожа стала более здоровой и плотной: за это и полюбила это средство. В составе экстракт семян нере — помогает коже удерживать влагу. Масла бергамота, сладкого апельсина, мандарина питают и смягчают ее.

Цена: 4 635 руб.

Сыворотка Bio-Performance Lift Dynamic Serum, Shiseido

У средства удобный дозатор — с одного нажатия выдает нужное количество. При нанесении немного охлаждает. Благодаря био-гиалуроновой кислоте делает кожу более гладкой и упругой. Спустя неделю заметила небольшой лифтинговый эффект. А запах чайной розы меня покорил!

Цена: 8 650 руб.

Сыворотка Rides&Eclat, Yves Rocher

Использовала перед макияжем — сыворотка сужает поры и выравнивает тон. Текстура легкая — моментально «съедается» кожей. Лицо после нее начало сиять, но без жирного блеска. Благодаря экстракту риса процесс кислородного обмена улучшается.

Цена: 1 290 руб.

Сыворотка White Plus, Clarins

По текстуре напоминает флюид — впитывается в первые 15 секунд и приятно охлаждает. Экстракт барбадосской вишни борется с пигментацией — высветляет кожу и устраняет тусклый цвет лица, появляется эффект сияния. У меня под рукой не было увлажняющего крема, но сыворотки оказалось вполне достаточно.

Цена: 5 800 руб.

Сыворотка Hydra B2 Hydrating Serum, Ultra Ceuticals

В составе нет масел — только витамины B3, B5 (пантенол) и гиалуроновая кислота. Помогает коже удерживать влагу и разглаживает мелкие морщинки. У меня были шелушения — сыворотка устранила их и подготовила кожу к нанесению тонального средства.

Цена: 6 600 руб.

Сыворотка Dynalift, Lift, Swisscode

Распределяется пипеткой — понадобилась пара капель на все лицо. При нанесении чувствуешь, что появилась небольшая пленка, но спустя минуту она исчезает. Кожа становится матовой — отличное средство для тех, у кого появляется жирный блеск. Борется с отечностью и разглаживает мимические морщинки вокруг глаз.

Цена: около 5 000 руб.

Сыворотка Serum Affinant Visage, Eisenberg

Подойдет для возрастной кожи. Кофеин и экстракт какао улучшают микроциркуляцию крови, глауцин тонизирует и стимулирует синтез коллагена, а экстракт плюща оказывает противовоспалительное действие. Эффект лифтинга заметен спустя четыре недели после использования. Моя кожа стала более гладкой уже после первых четырех дней.

Цена: 8 799 руб.

Сыворотка Elixir Lift, Payot

Заменила крем и праймер — выравнивает тон и сужает поры. На все лицо хватает пары горошин средства. В составе экстракты арганы и сюрвикод — восстанавливают клетки и увлажняют.

Цена: 5 099 руб.

Сыворотка City Skin Solution Serum, Givenchy

Справилась с отечностью и освежила лицо после тяжелой рабочей недели. У средства удобный дозатор: два нажатия — и в руке нужное количество легкой бело-прозрачной сыворотки. Быстро впиталась и не оставила пленки. Наносите ее массажными движениями на лицо и шею перед увлажняющим кремом.

Цена: 6 250 руб.