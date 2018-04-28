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Александра Артемова перестала краситься по просьбе мужа
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Александра Артемова перестала краситься по просьбе мужа 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Знаменитости редко выходят на улицу без косметики, ведь они всегда пребывают в центре внимания общественности. Не секрет, что большинство женщин выглядит куда эффектней с красивым макияжем, а что уж говорить о звездах шоу-бизнеса, внешность которых — один из «активов» их профессии. 23-летняя экс-участница «Дома-2» нередко появляется на публике с ярким мейком, но все чаще отказывается от него в угоду любимому человеку.
Александра Артемова запомнилась телезрителям как одна из самых заметных и скандальных участниц проекта «Дом-2». Хоть красавица и покинула периметр, но она продолжает привлекать внимание поклонников. Они нередко ругают ее за яркий макияж, отмечая, что темные оттенки помад ее якобы старят. На днях знаменитость предстала без косметики на лице, продемонстрировав, что ей есть, чем гордиться. Оказывается, избранник Артемовой — ее муж Евгений Кузин, хочет видеть любимую в естественном виде. Александра вовсе не против: «Нет ничего лучше чистой и здоровой кожи… Лично я в последнее время перестала краситься, потому что Жене моему не нравится. Прям до споров доходило. Ну ладно, думаю, пусть будет по-твоему, золотая рыбка… У меня ситуация просто такая, что я краситься не умею, да и не краситься тоже люблю. Но это не значит, что можно „забить“ на себя и ходить всегда такой. Мужчины все равно любят ухоженных и привлекательных».
Большая часть подписчиков селебрити согласна, что коже нужно периодически отдыхать от тональных кремов и пудры. Тем более, что в молодом возрасте, как правило, у девушек нет особенных проблем с лицами, они прекрасны своей натуральностью и свежестью: «Пока молодая, наслаждайся. Можно и не краситься!» «Ну похвасталась, да». «Ты и без макияжа красивая, нет ничего лучше естественной красоты!»
«Ты ненакрашенная и накрашенная… так себе, мне не нравишься». «У тебя естественная красота, красивые большие выразительные глаза, хороший цвет лица, молоденькая, тебе и ни к чему краситься» «Вообще нереальная кожа, мне бы такую…» Весной многие девушки и женщины пытаются стать еще красивее, примеряя новые образы. Обычно Александра Артемова носит прямые волосы, но иногда завивает их. Но ее кудри многим не понравились и фолловеры почитали, что те «добавляют ей возраста».
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