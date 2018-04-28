Как выбрать дезодорант к лету?

Дезодорант спасает в жару, помогает в тренажерном зале, в дороге, в общественном транспорте, на свидании. Выбрать дезодорант правильно — вот первоочередная задача, которую нужно выполнить до начала лета. Оказывается, интуиция — не лучший помощник в таких вопросах. Ориентироваться нужно на конкретные правила и практические рекомендации специалистов. Есть 6 правил, которых следует придерживаться при выборе дезодоранта.

Определитесь с типом средства

Дезодорант — это ароматический спрей, который всего лишь маскирует неприятный запах. Он поможет в том случае, если вы просто решили придать телу приятный аромат, но не спасет в жару, а тем более при интенсивных занятиях спортом. Второй вариант — антиперспирант. Он изолирует жидкость, которая интенсивно выделяется во время увеличения температуры вашего тела и при любых физических нагрузках. Чтобы пот не выделялся, нужно заблокировать концевые потоки желез, которые находятся прямо на границе с кожей. В антиперспиранте содержатся соли циркония и алюминия, которые, словно щит, встают на пути жидкости. Смешиваясь с ней, они образуют гель, который не дает подмышечным впадинам вспотеть.

Дезодорант-антиперспирант — средство нового поколения, которое объединяет функции вышеперечисленных косметических продуктов. Он обладает приятным запахом, защищает от пота и содержит улучшенную формулу длительного действия. В последнее время ведущие косметические компании стали предлагать дезодоранты-антиперспиранты с антибактериальным эффектом, защищающие от бактерий и дезинфицирующие кожу. Какой вариант лучше? Решайте сами. Для вечерней прогулки чаще выбирают дезодорант, для спортивных тренировок — антиперспирант, для поездок, рабочих дней в офисе и длительных походов — дезодорант-антиперспирант.

Будьте аккуратнее с отдушками

Те средства, которые содержатся в составе дезодоранта, требуют маскировки. Их запах слишком резок, поэтому производитель добавляет ароматы ванили, жасмина, лилии, лайма и других цитрусовых. Выбирая дезодорант на все случаи жизни, остановите внимание на минимально уловимых отдушках. Такой продукт не будет вступать в борьбу с ароматом молочка для тела и духов. Он станет едва уловимым, и вам не придется ограничивать себя в использовании другой косметики.

Обратите внимание на консистенцию

Косметический рынок предлагает нам множество дезодорантов: роликовые, спреи, твердые варианты. И то, и другое, и третье работает. Ориентируйтесь на собственные ощущения и удобство нанесения.

Откажитесь от пятен на одежде

Соль, которая входит в состав любого антиперспиранта, будет оставаться на платьях и футболках в виде белых пятен. Технологи придумали формулу, которая избавит от забот. Они добавили в состав дезодоранта элементы, притягивающие частички соли: получается тандем, который имеет прозрачный оттенок и не виден на ткани. Покупая дезодорант, лучше перестраховаться. В описании вы найдете подсказку: не оставляет белых пятен. Если перед вами нет ни одного подобного варианта, выбирайте бесцветный ролик.

Изучите состав

Дезодорант не должен содержать спирт, который вызывает раздражение. Лучше выбрать средства, содержащие в своем составе ромашку, масло авокадо и другие экстракты, которые успокаивают и увлажняют кожу. Дезодорант должен быть гипоаллергенным и безопасным для здоровья.

Выберите бренд правильно

Какие марки преуспели в плане создания лучших дезодорантов? На этот вопрос помогут ответить отзывы покупателей, а также экспертное мнение косметологов и дерматологов. Рассмотрим варианты, которые вас не разочаруют и помогут чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Deo Beaute от Vichy

Аптечный дезодорант с тонким, едва уловимым ароматом, который защитит на целых 48 часов. Это компактный дорожный вариант — незаменимый элемент косметички в случае, если вы собрались в дальнее путешествие.

Deo Pure от Biotherm

Лучший вариант для ежедневного использования: легкий аромат, отсутствие спирта и аллергенов, удобная упаковка. Состав подойдет даже для гиперчувствительной кожи, склонной к раздражению и высыпаниям.

Deodorant Roll-On от Clarins

Дезодорант, который можно наносить сразу после бритья. Он создан для чувствительной кожи: не содержит спирт, вредные вещества, аллергены. Производитель обещает защиту в течение 48 часов и не лукавит. Этот продукт был протестирован многими клиентами, оставившими положительные отзывы: легкий, приятный аромат, отличный контроль потоотделения, отсутствие раздражения, компактная упаковка.

«Активный контроль» от Garnier

Garnier — бюджетный бренд, который представляет отличные дезодоранты с высокой степенью защиты. Действие продукта длится в течение 72 часов — его можно взять с собой в долгий поход или пользоваться им во время марафона. Секрет действия в том, что активация абсорбентов, содержащихся в составе дезодоранта, начинается только в момент, когда ваше тело нагревается.

Dry Dry По отзывам клиентов, это средство является лучшим в смысле надежной и длительной защиты от пота. Действие Dry Dry длится 72 часа. Такого рода дезодоранты используются в случае, когда у вас нет возможности побывать в душе в течение трех дней. Единственное предупреждение, которое делают дерматологи: будьте осторожны в случае, если ваша кожа чувствительна и склонна к аллергии. Некоторые клиенты обратили внимание на раздражение, которое появилось после длительного использования средства. Dry Dry лучше использовать по необходимости: он, безусловно, должен быть в косметичке каждой девушки, которая ведет активный образ жизни и путешествует. Обратите внимание на способ применения дезодоранта: он наносится на кожу не перед выходом из дома, а на ночь глядя, прямо перед сном. И только на чистое тело.

Lavilin

Производители средства создали хитрую формулу, которая не содержит вредных веществ — парабенов, солей алюминия, спирта — и при этом защищает от потоотделения на 3 дня. Создатели дезодоранта включили в состав натуральные вещества, которые сохранят кожу чистой и свежей на протяжении 72 часов. Попробуйте, чтобы убедиться.

Crystal Body Deodorant

Популярность продукта когда-то взлетела до небес и с тех пор не теряет позиций. Crystal Body Deodorant является антибактериальным: он дезинфицирует кожу, но не за счет спиртовых компонентов, а с помощью натуральных добавок. Этот вариант подойдет не только для подмышек, но и для кожи ног. Он не имеет запаха и обладает повышенной стойкостью. Crystal Body Deodorant используют и девушки, и мужчины.

Equisetum от Korres

48-часовая защита, натуральный состав, смягчающие компоненты (экстракт хвоща), удобная упаковка и мягкий ненавязчивый аромат — так подошел к своей работе греческий производитель, который представил вашему вниманию качественный и надежный продукт. Марка известна в узких кругах, но клиенты рекомендуют обратить на нее внимание.