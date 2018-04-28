Тина Канделаки начала давать бьюти-советы

Популярная телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки , являющаяся активным блогером, решила обсудить с подписчиками тему красоты и здоровья кожи.

Женщина призналась, что ей постоянно задают такие вопросы. Поклонники спрашивают Канделаки, как, сколько и что им нужно делать, чтобы оставаться молодыми и красивыми. «Здоровая, чистая и сияющая кожа лица — это не только про косметику и косметологию», — отметила Тина и призналась, что «подсмотрела» у голливудских звезд новый хит — нефритовый массажер для лица.

Канделаки признала, что название аппарата звучит красиво и дает отсылку к Древнему Египту. «Но, пока доказательная медицина не подтвердила эффективность этих массажеров, будем ориентироваться на свои собственные впечатления», — написала телеведущая и спросила у своих подписчиков, с какими крутыми новинками они познакомились и какие процедуры могут порекомендовать пройти в Москве.

Тина попросила подробнее рассказать о мезороллерах, v-образных и роликовых массажерах, чтобы подобрать себе лучший уход.