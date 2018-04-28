Ещё
Тина Канделаки начала давать бьюти-советы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тина Канделаки начала давать бьюти-советы 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярная телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки, являющаяся активным блогером, решила обсудить с подписчиками тему красоты и здоровья кожи.
Женщина призналась, что ей постоянно задают такие вопросы. Поклонники спрашивают Канделаки, как, сколько и что им нужно делать, чтобы оставаться молодыми и красивыми. «Здоровая, чистая и сияющая кожа лица — это не только про косметику и косметологию», — отметила Тина и призналась, что «подсмотрела» у голливудских звезд новый хит — нефритовый массажер для лица.
Канделаки признала, что название аппарата звучит красиво и дает отсылку к Древнему Египту. «Но, пока доказательная медицина не подтвердила эффективность этих массажеров, будем ориентироваться на свои собственные впечатления», — написала телеведущая и спросила у своих подписчиков, с какими крутыми новинками они познакомились и какие процедуры могут порекомендовать пройти в Москве.
Тина попросила подробнее рассказать о мезороллерах, v-образных и роликовых массажерах, чтобы подобрать себе лучший уход.
Russianshowbiz.info: последние новости
Понарошку обратилась к фанатам с просьбой Равшана Куркова опубликовала 10 неизвестных фактов о себе Юлия Ковальчук рассказала об измене мужа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег102
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Что случится, если есть по три яйца в день24
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Толстушка из «Физрука» похудела и стала супер-секси
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение