Найди 10 различий: как изменилась Риз Уизерспун за 30 лет

Кажется знаменитости запустили новый флешмоб в Instagram и стали выкладывать свои детские снимки, или на всех вдруг нахлынула ностальгия.

Как правило, с возрастом черты лица человека меняются, но, как оказалось, не у всех. На днях 42-летняя актриса Риз Уизерспун опубликовала снимок в Instagram, на котором ей 12 лет. Она сидит в джинсовом комбинезоне с хвостиком на бок, а в руках держит зонтик от солнца и при этом улыбается своей озорной улыбкой.

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

27 Апр 2018 в 1:55 PDT Глядя на фото понимаешь, что Риз ни капельки не изменилась: она все такая же веселая и харизматичная, а выражение лица за 30 лет и вовсе не поменялось. Как удается актрисе выглядеть почти также, как и на фото? Наверное, в душе она ребенок, поэтому и выглядит в свои 42, как подросток. К тому же, многие СМИ обсуждают, что она и ее дочь Ава будто ровесницы.

Возможно все дело в прекрасной генетике, по другому не объяснишь этот феномен. Или же актриса очень тщательно ухаживает за своей коже. Во многих интервью Уизерспун признавалась, что она ведет здоровый образ жизни и есть много фруктов и овощей, которые и помогают ей выглядеть так прекрасно. Ее бьюти-рутина весьма минимальна: она пользуется питательным кремом для лица, средством для области вокруг глаз и всегда наносит солнцезащитное средство.

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