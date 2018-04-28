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Располневшая Аманда Байнс выглядит неузнаваемой из-за черного цвета волос (фото)
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Располневшая Аманда Байнс выглядит неузнаваемой из-за черного цвета волос (фото) 

Попкорн News 51 минуту назад
Фото: Попкорн News
Еще в 2017 году Аманда Байнс обещала вернуться к карьере актрисы, но пока на профессиональном фронте у бывшей звезды молодежных комедий тишина, зато папарацци то и дело умудряются сделать несколько новых «горячих» кадров с Амандой. На днях актрису сфотографировали на улицах Лос-Анджелеса — и узнать ее практически невозможно даже самым преданным поклонникам Байнс.
Мы уже давно знаем, что на фоне депрессии, зависимости от субстанций и последовавшего за этим лечения Аманда существенно располнела — а теперь к лишним килограммам прибавился еще и черный цвет волос, который очень сильно «старит» актрису. Если на это изменение Аманда пошла ради того, чтобы ее пореже узнавали на публике, то своей цели она, безусловно, добилась.
попкорнnews
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