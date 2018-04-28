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Решить проблемы с кожей можно будет в районе Щукино
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Решить проблемы с кожей можно будет в районе Щукино 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Новое подразделение — «Центр эстетической реабилитации и кожной патологии» открылось на базе Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна в Щукине.
По словам генерального директора ФМБЦ Александра Самойлова, совместно со специалистами смежных медицинских специальностей врачи Центра разрабатывают индивидуальные комплексные программы по лечению кожновенерологических заболеваний и коррекции естественного и преждевременного старения кожи. В центре будут использоваться современные достижения медицины.
Центр оснащён современным оборудованием для диагностических и лечебных процедур, направленных на комплексное восстановление кожных покровов, а также коррекцию возрастных изменений кожи лица и тела
(ск)
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