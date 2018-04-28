Чем лучше умываться: 15 средств для очищения кожи лица

Так или иначе, каждый вечер, почти каждой второй женщине приходится заниматься демакияжем, и очищением кожи лица перед нанесением косметических средств перед сном. Чем лучше умываться: 15 средств для очищения кожи лицаДаже в самые давние времена, когда косметических средств не было в таком изобилии как сейчас, женщины прибегали к самым различным способам, чтобы поддержать в хорошем состоянии свою кожу. Скудный выбор средств кого-то заставлял обращаться к природе, кто-то использовал косметические средства изготовленные косметологами, кто-то и вовсе находил необходимое в аптеках. Времена меняются, а вместе с ними меняются и возможности. Сейчас в магазинах доступно такое количество косметических средств, что порой, даже если вам консультант рассказывает о средстве и объясняет в чем разница между одним и другим, не совсем понятно как же они работают. Тем более, непонятно, чем одно средство лучше другого, и почему такая большая разница в цене. Тем не менее, перед тем как решиться заплатить за тот или иной крем, или любое другое косметическое средство, стоит разобраться в плюсах и минусах каждого из них. И если мы сегодня говорим об очищении, то стоит сразу вспомнить, какие способы очищения сейчас существуют. Мы не так давно рассказали о мицеллярной воде, которая стала незаменима в повседневной жизни. А сегодня поговорим о других средствах, которые могут нам облегчить жизнь. Итак, чем нам предлагают пользоваться специалисты? Как ни странно, средств для умывания огромное количество. У каждого, себя уважающего бренда есть линейка по очищению кожи лица. На сегодняшний день, самые популярные средства, это: крем для умывания, мусс, гели, пенки, бальзамы, молочко и тонеры. 1. Очищающий мусс EGIA 2. Пенка для умывания и маска очищающая ESTEE LAUDER 3. Бальзам для умывания CLINIQUE 4. Гель для умывания CHOLLEY 5. Крем для умывания ELEMIS 6. Очищающее средство NU SKIN 180 7. Бальзам для умывания DARPHIN 8. Очищающий мусс ACADEMIE К выбору каждого из этих средств стоит подходить очень аккуратно. Что подходит вашей подруге, то не может подойти и вам. Очень часто бывает наоборот. Поэтому за рекомендациями стоит обращаться или к специалистам, или же выбирать методом проб и ошибок. Обладательницам сухой кожи рекомендуется использовать для очищения лица крем или мусс для умывания или молочко. За счет того, что в составе крема и молочка или отсутствует полностью вода, или находится в малом количестве, после применения не возникает ощущения стянутости и сухости. Муссы имеют тот же эффект. Гели и пенки наоборот, вызывают сухость, но при всем при этом, они лучше других средств удаляют загрязнение, предотвращают раздражение. Очень часто очищение глубокое и при этом мягкое. Пенки хорошо справляются с акне, порой избавляют от появившихся прыщей, а иногда даже препятствуют их появлению. Бальзамы и тонеры для умывания, изобретения, которые однозначно помогают сохранить кожу лица в должном порядке. Только не путайте тонер с тоником, у них совершенно разные предназначения. Бальзамы для умывания, обычно подходят под все типы кожи. И мало того, что они качественно справляются с очищением, часто они насыщены каким-либо приятным ароматом, который особенно приятно ощущать в завершение дня. 1. Тонер NAOBAY 2. Пенка для умывания DR.BRANDT 3. Крем для умывания URIAGE 4. Средство для умывания H+B 5. Мужской эксфолиант V76 6. Очищающий гель DIADEMINE 7. Пенка для умывания WELEDA Читайте также: Что лучше, инъекции или дорогие крема? 11 ночных косметических средств для лица, которые работают безотказно