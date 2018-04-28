Что такое патч?

Слово «патч» становится все популярнее, но чаще всего мы слышим его во множественном числе. Патчи — косметические аппликации для ухода за кожей под глазами. По сути это маска для лица с направленным действием.

Накладки под глаза бывают тканевыми и гидрогелевыми. И те, и другие напитаны полезными веществами. Патчи приклеиваются под глаза на 15-20 минут, увлажняют и питают тонкую кожу, разглаживают морщинки и освежают лицо.

По принципу действия аппликации делятся на увлажняющие, разглаживающие, питающие, а также противоотечные, поэтому выбирать их стоит в зависимости от целей. Использовать патчи необходимо один-два раза в неделю.

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