Выбор визажистов: 25 средств с эффектом отпуска

Сияние кожи, свежий взгляд, естественный румянец — как добиться отдохнувшего вида без двухнедельного отпуска?

Выбор Эрнеста Мунтаниоля:

Тональный крем Vitalumiere Aqua, Chanel

«Лучше всего освежает макияж грамотно подобранное тональное средство — обновив его через пару часов, вы не получите эффект штукатурки на лице. В составе этого крема много воды. Дает полуматовый, полусияющий финиш и хорошо растушевывается. Запомните: чем больше воды в формуле, тем лучше для сухой кожи, — крем не подчеркнет шелушений. Для нашего региона и климата это важно».

Румяна Joues Contraste, Chanel

«Румянец — показатель здоровья, поэтому в макияже всегда важен. Это компактные запеченные румяна. Не матовые — в составе сияющие частицы, которые освежают лицо. Пигмент будто вживается в кожу, она светится изнутри и выглядит отдохнувшей».

Выбор Ольги Фокс:

Масло в стике Prep+Prime, M. A. C «Масло в стике M. A. C отлично справляется с сухими участками вашей кожи. Использую его как дополнение к ежедневному уходу и как естественный хайлайтер. Кожа выглядит сияющей изнутри».

Крем-румянец для губ и скул Genuine Glow, Estée Lauder

«Люблю сияющие румяна — этот стик стал моим открытием. Румянец необычный — с частицами хайлайтера и ухаживающего бальзама. Получается эффект здорового свечения кожи. Растушевывается мягко и нежно, придает «внутреннее» сияние щекам и скулам.

Текстура кремовая, достаточно жирная. Не пугайтесь — стик подходит для любого типа кожи. Когда вы распределяете Genuine Glow на лице, средство перестает быть подвижным, жирный блеск не подчеркивает».

Бронзеры Terracotta, Guerlain и Pro Bronze Fusion, Make Up For Ever

«Бронзеры моментально создают отдохнувший вид. Делают оттенок вашей кожи теплее и хорошо ее подсвечивают. Матовый или сияющий — выбирайте по настроению. Матовая текстура слегка скульптурирует лицо, корректирует его форму. Сияющий бронзер будет изумительно смотреться на солнце. То, что нужно в ожидании лета!»

Выбор Елены Мотиновой:

Cыворотка Advanced Night Repair, Estée Lauder

«В коричневой баночке с пипеткой — незаменимая сыворотка, использую ее перед каждым макияжем. Культовый продукт Estée Lauder, у нее есть целый клуб фанатов. В составе — гиалуроновая кислота, которая нужна каждой коже (даже если вы очень молоды). Под ее воздействием наши клетки не разрушаются и восстанавливаются всю ночь. Гиалуроновая кислота притягивает влагу как магнит — защитный барьер кожи укрепляется. Советую наносить Advanced Night Repair и днем и ночью.

Лозунг «Estée Lauder не может помочь вам выспаться, но сделает вид, словно вы прекрасно отдохнули» — точно про Advanced Night Repair».

Консилер Double Wear BB Glow, Estée Lauder

«Не стоит думать, что хороший тональный крем справится со всеми недочетами. В каждой косметичке должен поселиться «волшебный» консилер! Мой любимый — Double Wear BB Glow, Esteé Lauder (от сияющей золотой упаковки до здорового свечения кожи, которое он дает мастерски). Double Wear BB Glow надежно перекрывает морщины и синяки под глазами (даже после вечеринок до утра). Маст-хэв для кожи с покраснениями — сначала проведите консилером по проблемным зонам, затем нанесите тонкий слой любимого тонального средства.

Почему консилер Double Wear BB Glow незаменим? Маленький флакон стирает годы и помогает выглядеть свежо наперекор времени — у меня на этом все!»

Помады Love Pure Color, Estée Lauder

«Яркие и насыщенные текстуры вам не нужны — пришло время обратиться к полупрозрачным оттенкам. Нежный коралловый и персиковый освежат любое лицо. В составе помад Love Pure Color, Estée Lauder — масла граната, ассаи и манго».

Тени Aqua Matic Waterproof Glide-On Eye Shadow, Make Up For Ever

«Стик можно использовать как тени и как подводку. Один из самых водостойких пигментов — с ним даже можно купаться. Широкая гамма — от нюдовых до зеленых. Мечта профессионалов».

Праймер с эффектом сияния Touche Eclat Blur Primer, YSL «Праймер навсегда завоевал сердца моих клиенток. Мало того, что красивый, еще и с золотом, и работает на все 100! Представляет собой прозрачный гель, улучшающий вид кожи. Продукт создает эффект благородного сияния и продлевает срок жизни макияжу».

Выбор Ольги Чарандаевой:

Румяна Orgasm, Nars

«Люблю и сухие, и кремовые в стике (последние — для более натурального эффекта). У этого средства в оттенке Orgasm самое правильное сочетание розового золота — румянец получается естественным, без красных пятен и разводов. Сухие наносите большой пушистой кистью».

Хайлайтер The Multiple Stick, Copacabana, Nars

«Еще один кремовый маст-хэв для стробинга! Это многофункциональное средство я использую как хайлайтер (подразумевается, что оно работает еще как помада и тени) и наношу на выступающие части лица после тонального крема. Лицо от него моментально освежается и выглядит здоровым. Попробуйте распределить на веках вместо теней и добавить черную подводку — прекрасная идея для дневного мейка».

Капли для глаз Due, Iridina

«Всегда привожу из Италии это средство. Пара капель — и взгляд снова свежий, даже после бессонных ночей и нескольких мейкап-образов. Подходят и тем, кто носит линзы».

Патчи для кожи вокруг глаз Mosmake

«Патчей на рынке миллион: гелевые, тканевые, толстые, тонкие… А я создала свои — идеальные. Ими пользуется даже мой муж. Многие мужчины, кстати, с этим видом ухода дружат — ничего делать не надо, приклеил на несколько минут, снял, а эффект мгновенный.

Мои гидрогелевые патчи сделаны из натурального каучука. Они должны быть удобными, прилегать к коже так, чтобы вы могли двигаться (готовить завтрак, например, или красить ресницы). Если патчи слишком толстые — плохо приклеиваются к коже. Слишком тонкие — недостаточно увлажняют.

Самое важное — состав. Чем он насыщеннее, тем лучше напитана и увлажнена ваша кожа. А если в списке ингредиентов еще есть и золото, как в патчах Mosmake, то средство работает как хайлайтер. Кожа под глазам будет словно «подсвечена», особенно это заметно летом на солнце».

Увлажняющий крем с эффектом сияния Strobe Cream, M. A. C «Мой любимый увлажняющий крем! Его состав не менялся с 2000 года, потому что он идеален: экстракт винограда осветляет кожу, а частицы перламутра визуально выравнивают поверхность и придают естественное сияние. Strobe Cream подходит для всех типов кожи».

Жидкая тональная основа для лица и тела Face & Body Foundation, M. A. C «Фаворит визажистов за кулисами Недель моды. У Face & Body водная основа, поэтому он так легко наносится пальцами. Покрытие — тонкое, но стойкое, а текстура — как у атласной ткани. Face & Body должен знать каждый бьютиголик — этот тональный крем не сушит кожу, ложится ровно, не требует корректировки в течение дня и едва ощущается».

Блески для губ Plushglass, M. A. C «Экстракты лимона, перца и лакричных листьев (как в финских конфетах) делают губы пухлыми и юными. Покрытие прозрачное, питательное и комфортное. Фишка Plushglass — объем проявляется постепенно, вы будете довольны видом губ весь день».

Выбор Тимы Лео:

Консилер-паста Erase Paste, Benefit

«Если нужно освежить взгляд, использую Erase Paste — это пластичный и довольно жирный консилер со светоотражающими частицами. Хорошо перекрывает темные круги и идет в комплекте с лопаткой.

К сожалению, в России есть только два светлых оттенка, для смуглой кожи они не подойдут».

Выбор Анны Меркушевой:

Румяна HD Blush, Make Up For Ever

«Кремовые румяна — это естественно, нежно и просто. Они легко смешиваются с тональной основой и не создают дополнительный тяжелый слой (этим «грешат» сухие румяна). Оттенок кремовых румян выбирайте под помаду. Правил здесь нет (иногда «холодная» помада отлично смотрится с «теплыми» тонами на лице) — почувствуйте, какое сочетание соответствует вам сегодня, и экспериментируйте! Мои «любимцы» — холодный розовый HD Blush 210 и тон потеплее — HD Blush 215».

Выбор Александры Кириенко:

Палетка Instant Look in A Palette, Charlotte Tilbury

«В палетке — бронзер, румяна, тени и хайлайтер. Бронзер очень правильного оттенка — макияж с ним выглядит естественно. Поверх него наносите хайлайтер — они прекрасно сочетаются между собой.

Два оттенка румян — теплый (для брюнеток) и холодный (для блондинок). Их можно смешивать между собой.

Для нанесения румян, хайлайтера и бронзера используйте большую пушистую кисть — растушевка получится такой, будто бы ее делал профессиональный визажист».

Выбор Алены Моисеевой:

Тональный крем Luminous Silk, Giorgio Armani

«Универсальная текстура — люблю за идеальный баланс плотности и иллюминирующие частицы в составе. Сияние получается матовым. Не сушит и легко наносится. Рекомендую для комбинированной кожи».

Крем для тела Senza Calze, Venus

«Это жидкие колготки, но можно использовать и на все тело. Всегда беру с собой на съемки — после него кожа выглядит ухоженной и роскошной — появляется естественный эффект бронзового сияния».

Выбор Ирины Митрошкиной:

Карандаш для глаз 24/7, Urban Decay

«Использую для «тропического» smoky eyes — такого, который я называю «макияж без макияжа» (дневная вариация). Он получается не матовым и темным, а достаточно прозрачным. Этот карандаш по текстуре кремовый — легко наносится как на верхнее веко, так и на нижнюю слизистую. Очень стойкий — может продержаться весь день».

Блеск Pure Color Envy, 170 Potent Petal, Estée Lauder

«Одно время блески для губ вышли из моды, но сейчас они снова к нам вернулись! Мой любимый блеск для каждодневного использования — в таком приятном розовом оттенке, очень освежает».

Помада Lip Color, 01 Spanish Pink, Tom Ford

«Нежнейший сливочный оттенок классической помады Lip Color — один из любимых. Однажды поселился в моей косметичке и «прописался» надолго. Такие цвета идут практически всем — они довольно нейтральные, освежают образ и идеальны для каждодневного мейкапа».

