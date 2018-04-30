Ученые усовершенствовали «осязание» протезов под движение человека

Исследователи из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне в США научили адаптировать функцию осязания для протезов конечностей в соответствии с деятельностью человека. Об этом сообщил журнал Science Robotics.

Новый алгоритм позволяет отслеживать контакт электродов с кожей людей, после чего появляется возможность подстраивать уровень стимуляции таким образом, чтобы чувствительность оставалась неизменной на одном уровне.

В эксперименте приняли участие десять человек. Экспертам пришлось дорабатывать характеристики контакта электродов с кожей, чтобы потом настроить алгоритм на автоматическое изменение плотности тока. В результате исследователи создали протезы, которые практически не снижают восприятие в случае изменения бытовых факторов.

Новая технология 3D‐печати зубных протезов позволит избежать возникновения грибковых инфекций, от которых часто страдают пациенты со вставной челюстью. Специалисты из Университета штата Нью‐Йорк разработали способ печати протезов со встроенной системой доставки лекарств.